Jak byste utkání s Letohradem zhodnotil?

Zápas se nám povedl. Vím, že je to klišé. Nám se ale vydařil po všech stránkách, a to už klišé není (šibalský úsměv).

Nastoupili jste opět proti diviznímu celku. Byla na Letohrad nutná nějaká speciální příprava?

Ano, byla. Na posledním mistrovském utkání Letohradu jsme měli pozorovatele. Přivezl mi velmi podrobný rozbor hry soupeře jako celku i jednotlivců. Při samotné přípravě na zápas nám to moc pomohlo.

Kdo je tím tajemným libišanským skautem?

Mladý Jirka Kaufman.

Herně lepší než tým z divize

Na soupeře jste tedy byli připraveni, což ale samo o sobě nestačí. Vždy je nutné studium podpořit vlastním výkonem. Jaký byl?

Výborný. Od začátku jsme věděli, co chceme hrát a pokyny kluci přenesli i na trávník. Prodali jsme všechny naše silné stránky.

Jaký fotbal jste tedy zamýšleli praktikovat?

Chtěli jsme vycházet ze zajištěné obrany a vyrážet do rychlých protiútoků. Věděl jsem, že směrem dopředu jsme velice rychlí a že na nás obránci soupeře nebudou stačit. Vypracovali jsme i více brankových příležitostí než Letohrad.

A ty také využívali. Přesto nasypat pět gólu zavedené divizní značce je až moc, nemyslíte?

Je. Nicméně já tušil, že pokud kluci budou provádět kvalitní finální fázi, tak si šance vypracujeme. Pak už jde, v uvozovkách, jen o to, je proměňovat.

MOL Cup: Derby pro Ústí a Libišany, dál jdou i týmy Chrudimi, Chlumce a Libčan

Znamená to, že jste divizní mančaft trumfli i nejen produktivitou ale i herně?

Určitě. Troufnu si říct, že jsme byli fotbalově lepší. Výhru jsme se stoprocentně zasloužili.

Libišany se stávají, spíše už staly pohárovou kometou. Kde se chcete v MOL Cupu zatavit?

Počítáme někde před druhou ligou. Ke každému zápasu i soupeři přistupujeme s pokorou. Uvidíme, kde se na naší cestě pohárem zastavíme.

Další kolo se losuje v pátek 26. srpna. Koho si přejete dostat?

Někoho z okolí Prahy. Nejraději asi Viktorku Žižkov nebo Duklu. Oba týmy mají bohatou historii. Byla by to pecka, kdyby jeden z těchto týmů přijel do Libišan (zasní se).