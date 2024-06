Parádní atmosféra, radost i slzy smutku. Takový byl jubilejní finálový turnaj 25. ročníku McDonald’s Cupu v Hradci Králové. Svátek fotbalu v pořád ještě novotou zářící Malšovické aréně dostal na hřiště i tribuny stovky dětí. Hlavní kategorii (určenou žákům 4. a 5. tříd základních škol) ovládla Sportovní ZŠ z Uherského Hradiště, když ve strhujícím finále přetlačila ZŠ Heyrovského, Olomouc 3:2. V kategorii A zvítězila ZŠ Davle a v malotřídkách slavila ZŠ Kolová.

Kategorii B (4. - 5. třídy) ovládli žáci ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště, radost kluků byla ohromná. | Video: Deník/Vladimír Machek

Byl to na soutoku Labe a Orlice opravdový Svátek fotbalu. Do Hradce Králové se sjelo 40 nejlepších týmů z celé republiky. Plné parkoviště prozradilo: jde o hodně. V hledišti se potkávali rodiče i skauti. Logicky, v kategorii žáků už poznáte talent.



Ve starší kategorii se už ve skupinové fázi ve skvělém světle ukázaly školy ZŠ Sportovní, Uherské Hradiště a ZŠ Heyrovského, Olomouc. Po úspěšně zvládnutých semifinálových bojích si to v úterý rozdaly o první místo.

Z výhry se nakonec radovali fotbalisté ze Slovácka, finále rozhodl krásným volejem kapitán Tobias Šumulikoski. „Asi můj nejhezčí a nejdůležitější gól v kariéře,“ usmíval se klučina. Jméno fotbalovému fanouškovi leccos prozradí. Jde o syna sportovního ředitele tamního klubu a bývalého ligového hráče.

Ve skupině přitom Uherské Hradiště s Olomoucí prohrálo. „Říkal jsem, že jim to oplatíme a stalo se tak. Je to krásný pocit,“ řekl Šumulikoski.

RADOST K VLTAVĚ

Mladší kategorie A přinesla nejnapínavější finále, když o vítězi mezi ZŠ Davle a ZŠ Javornická, Rychnov nad Kněžnou musel rozhodnout po výsledku 1:1 až penaltový rozstřel. V něm zachovali pevnější nervy hráči ze středních Čech.

„Jsem na kluky nesmírně hrdý. Měli jsme velké ambice, protože se nám sešel velmi silný ročník, ale že to dopadne takhle, to je sen,“ povídal očividně dojatý učitel a trenér Lukáš Mráz.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

„Hráči jsou od nás z Povltavské Fotbalová Akademie, pak máme v týmu jednoho sparťana a jednoho klokana. Kluci si výhru zasloužili hlavně svojí bojovností, makali jeden za druhého. Na krajském finále nedostali jediný gól, prostě byli neuvěřitelní,“ pokračoval Mráz.

Finále bylo pro jeho svěřence rozhodně nejtěžším utkáním na Svátku fotbalu. „Bylo vidět, že už docházely síly. Přeci jenom dva dny se podepsaly, navíc svoji roli hrály nervy, ale tak to bývá,“ potvrdil Mráz a na závěr vyzdvihl novou hradeckou arénu. „Mně se tady hrozně líbí, je to pro mě jeden z nejhezčích stadionu v republice.“

Bronz brala ZŠ a MŠ Radlická, Praha po demolici ZŠ Sluneční, Šumperk (9:1).

KOLOVÁ NEDALA NIKOMU ŠANCI

Třetí titul, tentokrát v kategorii malotřídek, zamířil na Karlovarsko, když nejcennější pohár nad hlavu zvedli žáci ze Základní školy Kolová. Ti ve finále přesvědčivě porazili ZŠ Lukavice 4:1.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

„Všichni z toho máme obrovskou radost. Největší zážitkem pro mě bylo přebírání poháru,“ zářil gólman z vítězného týmu Štěpán Jáchym. „Je to strašně příjemný pocit a jsem na spoluhráče moc hrdý,“ doplnil kapitán týmu a jinak brankář Slavie Karlovy Vary.

Třetí příčku získali v kategorii M hráči ZŠ Vyžlovka, kteří porazili 4:2 25. ZŠ a MŠ Hrádek u Sušice.