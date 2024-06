Svátek fotbalu na východě Čech! V nové Malšovické aréně začal 25. ročník finálového turnaje McDonald’s Cup, a to zápasy v základních skupinách. Žáci z nejlepších základních škol napříč republikou bojují o postup do vyřazovací části.

V Hradci Králové bylo slavnostně zahájeno finále 25. ročníku McDonald's Cupu. | Video: Deník/Vladimír Machek

Slavnostního zahájení se stejně jako v předchozích letech zúčastnili kapitáni všech týmů. Na začátku je pozdravili organizátoři nebo například primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová.

„Všechny vítám u nás v Hradci Králové a jsem nesmírně ráda, že tady můžeme hostit finálový turnaj 25. ročníku McDonald’s Cupu. Věřím, že mnozí z vás si tady zahrajete v budoucnu za nějaký ligový tým nebo reprezentaci. Užijte si tenhle krásný sport a ať vyhraje ten nejlepší. I když já mám jednoho favorita Základní školu Sever,“ postarala se o úvodní slovo Springerová.

Velký aplaus sklidil ambasador letošního ročníku, vítěz Ligy mistrů a bývalý vynikající fotbalista Vladimír Šmicer.

„Je neskutečné, že McDonald’s už slaví 25. ročník a pořád to dělá pro děti. Jsem hrdým partnerem takové akce a jsem rád, že město Hradec Králové dovolilo uspořádat finále na krásném stadionu. Všem vám tu moc závidím, budete hrát o vítězství a tyhle krásné poháry. Chtěl bych také týmům pogratulovat, že sem postoupily, ale ještě to není závěrečná cesta, ta přijde až zvednete nad hlavu pohár,“ motivoval děti.

Pak ještě pochválil novou Malšovickou arénu, která se otevřela v srpnu loňského roku. „Myslím si, že je to přesně typ stadionu, který se sem hodí. Jsem hrozně rád, že se zachovala lízátka. Je to ikonické, tradiční, prostě super. Kapacita naprosto ideální, lidé vidí z každého místa perfektně. Je to úplně jiná fotbalová kultura. Myslím, že si to všichni užívají. Ještě jsem tu nebyl, ale sleduji návštěvy a ty jsou skvělé. Mám to od baráku hodinu, bude tady hrát nároďák, snad mi to vyjde,“ dodal Šmicer.

Své umění ukázal dětem během slavnostního zahájení Jan Weber, několikanásobný mistr světa a Evropy ve freestyle footbagu.

Zdroj: Deník/Vladimír Machek

Organizátoři vylosovali účastníky v kategoriích A (1. - 3. třídy) a B (4. - 5. třídy) do čtyř skupin po čtyřech, kdy si to týmy rozdají systémem každý s každým o postupové příčky.

Malotřídky do turnaje vstoupí zítra, na finálový turnaj postoupilo pouze osm nejlepších škol.