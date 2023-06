Svátkem fotbalu v pondělí a úterý vyvrcholil 24. ročník prestižního McDonald´s Cupu, jehož finálový turnaj se konal v Uherském Hradišti. Královéhradecký kraj na Slovácku reprezentovaly tři školy. V kategorii A to byla ZŠ Karla Klíče Hostinné, v kategorii B Základní škola Sever, Hradec Králové, Lužická 1208 a v kategorii M (malotřídky) pak Základní škola Dohalice.

Součástí druhého dne Svátku fotbalu v rámci fotbalového McDonald´s Cupu v Uherském Hradišti bylo exhibiční utkání osobností. | Video: Břenek Martin

Východočeši se na turnaji, jehož část živě přenášela televizní stanice O2TV, rozhodně neztratili. Žáci z Hostinného mezi šestnáctkou finalistů dokončili turnaj na slušném jedenáctém místě, malotřídka z Dohalic se v konkurenci osmi nejlepších škol v zemi umístila na páté pozici a stejnou příčku obsadili v šestnáctičlenném startovním poli také kluci a holky z královéhradecké ZŠ Sever.

Finálový turnaj měl skvělou úroveň, z řad osobností si jej nenechali ujít například ligoví fotbalisté Tomáš Hübschman či Michal Kadlec, moderátor a zpěvák Leoš Mareš nebo bývalí reprezentanti Josef Němec, Erich Brabec a Václav Procházka, nechyběla ale řada dalších person z kulturního či sportovního odvětví.

Kategorie A

Ve skupině A se žáci ze ZŠ Karla Klíče – Hostinné utkali se soupeři ze ZŠ Seifertova – Jihlava, ZŠ Kylešovice – Opava a ZŠ Březové Hory – Příbram. I přes bojovné výkony se podkrkonošští bojovníci mezi postupující duo neprotlačili a čekaly je souboje o konečné 9. - 16. místo. Zde si mladí Východočeši spravili chuť a nakonec za sebou v turnaji nechali hned pětici soupeřů.

ZŠ Karla Klíče HostinnéZdroj: Deník/Tomáš Otradovský

Kategorie B

Reprezentanty Základní školy Sever čekali ve skupině H protivníci ze ZŠ J. Šoupala – Ostrava, ZŠ Slovan – Kroměříž a ZŠ Heyrovského – Olomouc. Hradečtí si vybojovali postup mezi nejlepší osmičku, následně ale padli ve čtvrtfinále a zbyly na ně souboje o konečné 5. - 8. místo. V nich už Východočeši nezaváhali a po závěrečném vítězství 5:1 nad ZŠ Bílá cesta Teplice zakončili Svátek fotbalu na velmi pěkném pátém místě.

ZŠ Sever Hradec KrálovéZdroj: Deník/Tomáš Otradovský

Kategorie M

Žákům ze Základní školy Dohalice byli do skupiny J nalosováni soupeři ze ZŠ a MŠ Skrbeň, ZŠ a MŠ Veselá a ZŠ a MŠ Global - Minded, Praha. Na umístění mezi postupujícími dvěma to nestačilo, sílu soupeřů však potvrdil fakt, že prvně uvedené dva týmy se spolu později potkaly ve finále celého turnaje. Dohaličtí ale ovládli „pavouka“, ve kterém se bojovalo o konečné páté místo a také to lze brát v konkurenci škol z celé republiky za vynikající úspěch. V posledním a rozhodujícím souboji družstvo z Královéhradeckého kraje přestřílelo ZŠ a MŠ Bolešiny 7:2.

Základní škola DohaliceZdroj: Deník/Tomáš Otradovský

Výsledky McDonald´s Cupu 2023

Kategorie A

Finále: ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou - ZŠ Kbely Praha 2:4.

O 3. místo: 25. ZŠ Plzeň – ZŠ Sluneční Šumperk 1:2.

O 5. místo: ZŠ Kylešovice Opava – ZŠ U Nemocnice Rumburk 12:4.

O 7. místo: ZŠ Sportovní Uherské Hradiště – ZŠ Seifertova Jihlava 4:1.

Kategorie M

Finále: ZŠ a MŠ Veselá – ZŠ a MŠ Skrbeň 4:1.

O 3. místo: ZŠ a MŠ Lukavice – ZŠ Hýskov 3:1.

O 5. místo: ZŠ a MŠ Bolešiny – ZŠ Dohalice 2:7.

O 7. místo: ZŠ a MŠ Global Minded Praha – ZŠ Kolová 4:7.

Kategorie B

Finále: ZŠ Marjánka Praha – ZŠ Jana Šoupala Ostrava 2:2, pokutové kopy 3:4.

O 3. místo: ZŠ Sportovní Uherské Hradiště – ZŠ Ohrazenice Pardubice 5:3.

O 5. místo: ZŠ Sever Hradec Králové – ZŠ Bílá cesta Teplice 5:1.

O 7. místo: ZŠ E. Rošického Jihlava – ZŠ Jiráskova Benešov 0:0, pokutové kopy 2:3.