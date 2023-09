Osmifinále Poháru hejtmana Královéhradeckho kraje nabídlo vše, co nabídnout mohlo. Dramatické přestřelky, rozhodnutí v závěrečných minutách, penaltovou loterii i nejedno překvapení. To největší se zrodilo v Kostelci nad Orlicí.

Fotbalisté Kostelce nad Orlicí jsou jedním ze dvou účastníků I. A třídy, kteří si zahrají čtvrtfinále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje. | Foto: Zdeněk Fabiánek

Poslední zářijová středa patřila na krajských fotbalových trávnících sedmi zápasům osmifinále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje. Cestu do čtvrtfinále si v nich zajistil půltucet účastníků krajského přeboru, jež doplnil Sokol Železnice hrající I. A třídu.

Největším šlágrem středečního dění bylo derby mezi Policí nad Metují a Náchodem. Domácí zápas rozhodli dvěma góly na konci úvodní půlhodiny utkání. Snížení hostujícího mužstva ve druhém poločase vedlo jen ke kosmetické úpravě ve skóre.

Domácího prostředí v souboji dvou účastníků krajského přeboru využili také hráči Dobrušky, naopak z Hořic v Podkrkonoší si postupový výsledek odvezli fotbalisté Jaroměře.

Největším překvapením je výsledek z Kostelce nad Orlicí, kde domácí celek hrající I. A třídu přehrál hladce aktuálně třetí tým Votrok Krajského přeboru z Rychnova nad Kněžnou.

Pohár hejtmana Královéhradeckého kraje - osmifinále

Police nad Metují – Náchod 2:1 (2:0). Branky: 28. Lehkobyt, 30. Camara – 61. Váňa. Rozhodčí: M. Filip. ŽK: 0:2. Diváci: 275.

„Utkání bylo velmi fyzicky náročné, obě mužstva se snažila o kombinaci a pro nás byla důležitá dvouminutovka v prvním poločase. Chtěl bych poděkovat hráčům, realizačnímu týmu i domácím příznivcům, že jsme mohli být společně poprvé v historii klubu u výhry v soutěžním utkání nad FK Náchod,“ radoval se po utkání předseda domácího klubu Karel Klimeš.

Fotbalisté Police nad Metují si v poháru připsali historickou výhru nad rivalem z Náchoda.Zdroj: Spartak Police n. M.

Kostelec nad Orlicí – Rychnov nad Kněžnou 3:0 (0:0). Branky: 59. Kotyza, 79. Jedlinský, 90. D. Cvejn. Rozhodčí: Buchta. ŽK: 1:0. Diváci: 200.

„V pohárovém utkání s tradičním rivalem jsme chtěli rozložit zátěž mezi více hráčů, což se nám povedlo. Zápas se rozhodoval až ve druhém poločase, kdy se nám podařilo třikrát střelecky prosadit a postupujeme do dalšího kola,“ popsal zápas, který skončil překvapivým výsledkem kostelecký Kamil Kaplan.

Hořice v Podkrkonoší – Jaroměř 0:1 (0:1). Branka: 45. J. Bano. Rozhodčí: Vlachynský. Hráno bez karet. Diváci: 83.

„Favorizovaná Jaroměř sice těsně zvítězila, ale naše ‚juniorka‘ se nemá za co stydět. V prvním poločase nás dvakrát zachránila branková konstrukce i výborný Kubín, ale v závěru k vyrovnání moc nechybělo. Byl to další krok k obnově našeho sebevědomí a herního posunu,“ chválil po utkání domácí fotbalisty předseda hořického klubu Josef Vydra.

Dobruška – Červený Kostelec 3:2 (2:1). Branky: 1. a 7. Hašek, 90. Karal – 42. L. Hlava, 72. J. Škoda. Rozhodčí: V. Ježek. ŽK: 1:0. Diváci: 60.

Dobruška slaví postup do čtvrtfinále.Zdroj: SK Dobruška„Byl to zajímavý zápas i v návaznosti na to, že hned druhý den hraje soupeř dohrávku krajského přeboru v Třebši. Chtěli jsme postoupit a tak někteří naši hráči dojížděli až těsně před zápasem. Soupeř byl připraven, že rozloží síly, ale i přesto byl hodně silný. Průběh byl zajímavý díky velké kvalitě soupeře a naším neproměněným šancím. Rozhodlo se až v samém závěru pro nás,“ zhodnotil utkání domácí lodivod Milan Petřík.

Vysoká nad Labem – Jičín 2:2 (1:1), na penalty 2:4. Branky: 36. a 48. M. Ujec – 42. Holer, 90. (+2) Mokošín z pen. Rozhodčí: L. Říha. ŽK: 1:1. Diváci: 85.

„Pověst Vysoké jako týmu technických hráčů nelže. Soupeř hrál fotbal a my se snažili dostat z křeče, která na nás leží. Zajímavé utkání skončilo remízou a postup nám v penaltovém rozstřelu vychytal skvělý Švorc. Chválím i Skořepu za první poločas. Věříme, že nám postup pomůže psychicky se zvednout a začneme bodovat i v přeboru,“ zhodnotil duel jičínský trenér Petr Beneš.

Černilov – Solnice 0:2 (0:2). Branky: 9. O. Tobiška, 39. Jedlička. Rozhodčí: J. Petrů. ŽK: 1:0. Diváci: 63.

„Solnice nám v utkání ukázala fotbalovou kvalitu. Na naší straně zase byla vidět bojovnost, nasazení a chuť se porvat o dobrý výsledek. Hráče musím za výkon pochválit a věřím, že takto budeme hrát i o víkendu v Opočně. Porážku bereme se vztyčenou hlavou a doufám, že hráče nakopne do dalších tréninků. Škoda nedotažených akcí, gól by byl odměnou pro výborné domácí fanoušky. Děkujeme za podporu,“ popsal dění na hřišti a náladu v domácím oddíle trenér Černilova Jaroslav Kosina.

V Černilově domácí fotbalisté srdnatě vzdorovali velkému favoritovi ze Solnice. Prohráli pouze 0:2.Zdroj: Eva Šebová Zemanská

Dolní Kalná – Železnice 0:3 (0:2). Branky: 14. Míka, 23. a 88. Kypr. Rozhodčí: Šiling. Hráno bez karet. Diváci: 150.

„Cíl je splněn, Železnice je historicky poprvé ve čtvrtfinále. Duel na náročném terénu jsme rozhodli v první půli, kdy jsme mohli vést výrazněji. Po pauze jsme nastolili udržovací režim a konsolidovaný blok, domácí se snažili s utkáním něco udělat, dvě tři okénka našli, ale bez efektu. Takže vše ukončil Kypr po kolmici Milera a řečeno pohádkově fanouškům ‚běžte a tři dny se radujte‘,“ pronesl k utkání trenér vítězného mužstva Vladimír Blažej.

Utkání Libčany – Třebeš se hraje ve středu 4. října od 16.30.