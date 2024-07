Cíl byl splněn a teď se rýsuje tým na nový ročník. Jiskra se musí hlavně vypořádat s odchodem Pavla Drozda, který využil možnosti volného přestupu a vrátil se zpátky do hradecké Lokomotivy. V Hořicích bude pokračovat pouze jeho dvojče David.

K němu se do útoku přidá Pečenka. Ten na Gothardě řádil už v minulosti. Připomeňme hlavně dvě poslední sezony 2021/2022 a 2022/2023. V nich nasázel dohromady 30 branek. Minulé léto se vrátil do hradecké Slavie. V sešívaném dresu nakoukl do divize, ale primárně hrál za B-tým v I. A třídě, střílelo mu to i tam. Třinácti brankami pomohl ke konečnému čtvrtému místu.

„Představujeme první letní posilu "A" týmu. Do Hořic se vrací ostrostřelec, útočník Jiří Pečenka, kterému se vždy v našem dresu velmi dařilo,“ přivítal kanonýra klub na facebookových stránkách.

Důležité pro fanoušky Hořic navíc je, že nepřijde sám. Druhou posilou je záložník Martin Šejvl. Osmadvacetiletý fotbalista, který prošel mládeží FC Hradec Králové. Od roku 2021 působil právě ve Slavii. Po loňském postupu do divize odehrál ve čtvrté nejvyšší soutěži 15 zápasů (712 minut), k tomu přidal dva starty za béčko.

O dalších posilách se podle informací Deníku v Hořicích jedná.