KRAJSKÝ PŘEBOR

SK LIBČANY

Cíl pro sezonu? František Bárta, sekretář: „Zní to jako klišé, ale chceme hrát fotbal tak, aby těšil nás, diváky i sponzory.“

SOUPISKA – brankáři: Jan Rolejček (1991), Matěj Tošovský (1986). Obránci: Martin Friedl (1991), David Hůlka (1991), Petr Jiřík (1985), Michael Mařas (1986), Miroslav Peš (1999), Patrik Rompotl (1986), Josef Voda (1996). Záložníci: Michal Blažej (1984), Michal Hák (1997), Filip Havrda (2000), Adam Chromek (1991), Stanislav Libřický (1991), Martin Šejvl (1996). Útočníci: Michael Hofman (1992), Lukáš Hubička (1988), Martin Klátil (1992), Karel Krejčík (1993), Richard Kuneš (2000), Josef Mokrý (1988).

Realizační tým – trenér: Jiří Hofman. Vedoucí týmu: Vladimír Hofrichter. Masér: Jan Fraňo. Předseda klubu: Jan Schejbal. Sekretář: František Bárta. Hlavní pořadatel: Ladislav Tlučhoř.

Změny v kádru – příchody: Jiřík (Kralupy), Friedl, Chromek (oba Dvůr Kr.). Odchody: O. Kraják, L. Kraják (oba Libišany), Markarjanc (Luže).

RMSK CIDLINA NOVÝ BYDŽOV

Cíl pro sezonu? Petr Průcha, trenér: „S naším mladým týmem bychom chtěli čeřit vodu v horních patrech tabulky.“

SOUPISKA – brankáři: Jan Lehký (1999), David Průcha (1996), Stanislav Strýhal (1995). Obránci: Matěj Vincour (1994), Pavel Pokorný (2001), Alexandr Zich (1993), Vít Fuxa (2001), Jakub Novák (2001), Vojtěch Mokošín (1999). Záložníci: Pavel Mejstřík (1996), Patrik Mokošín (1995), Jakub Trejbal (1997), Štěpán Blažek (2001), Michal Voňka (2001), Aleš Roubal (1997), Ondřej Špinka (2001), Filip Drobný (2001). Útočníci: Nikolas Bekera (2001), Martin Holec (1997), Matěj Jilemnický (1993).

Realizační tým – trenér: Petr Průcha. Asistenti: Jan Věchet, Milan Černý. Konzultant: Josef Košátko. Vedoucí mužstva: Aleš Pánek. Kustod: Jiří Vojtěch. Předseda klubu: Karel Průcha. Sportovní ředitel: Martin Novotný. Sekretář: Tomáš Podhajský. Manažer: Petr Kořínek.

Změny v kádru – příchody: Strýhal (Jičín), Pokorný, Špinka, Drobný (všichni FC Slovan Liberec). Odchody: v jednání.

FC OLYMPIA HRADEC KRÁLOVÉ 1901

Cíl pro sezonu? Jiří Štěpánek, předseda klubu: „Pohlednou hrou přilákat diváky na obnovený dospělý fotbal v Kuklenách. Nadále intenzivně pracovat s mladými odchovanci, kteří by měli rychleji vyrůst vedle příchozích zkušených posil. S nově poskládaným kádrem máme přirozeně nejvyšší cíle.“

SOUPISKA – brankáři: Jiří Lindr (1986), Tomáš Finke (1999). Obránci: Jan Kváš (1998), Filip Studýnka (2000), Ondřej Mates (2000), Marek Novotný (2000), Marek Plašil (1985), Matyáš Málek (2001), David Přibyl (1985), Filip Klapka (1981). Záložníci: Daniel Krotil (2001), Tomáš Houdek (2001), Jiří Janoušek (1989), Marek Rajnoch (2000), Daniel Votrubec (1999), Filip Hlušička (1998), Aleš Pohořálek (1999), Aleš Rybczuk (2000). Útočníci: Radek Korba (1991), Jakub Slavík (2000), Zdeňek Kocourek (1999).

Realizační tým – trenér: Jiří Suchomel. Asistent: Martin Moník. Vedoucí mužstva: Patrik Linhart. Fyzioterapeutka: Eliška Fialová.

Změny v kádru – příchody: Korba (Chlumec), Plašil, Rybczuk, Rajnoch (všichni FC Hradec Král.), Janoušek (Chrudim), Houdek, Krotil (oba z dorostu), Málek (Sezemice), Finke (Jaroměř). Odchody: Neradílek (hledá si angažmá), Semelka (Kunčice), Nohejl (Lokomotiva Hradec Král.), J. Kabeláč (Náchod).

TJ SOKOL TŘEBEŠ

Cíl pro sezonu? Marek Zbořil, trenér: „Chtěli bychom navázat na výkony z minulých let a zapojit se do bojů o 1. místo. Také bychom do týmu rádi začlenili nadějné dorostence.“

SOUPISKA – brankáři: Mikuláš Heřman (1995), Tomáš Zaal (2001). Obránci: Daniel Tesař (1996), David Hruška (1992), Jakub Kudrna (2000), Ondřej Kunc (1999), Ivan Kosyak (1995). Záložníci: Martin Štajer (1994), Michal Krykorka (1995), Michal Kincl (1992), Petr Majer (1993), Martin Cílek (1996). Útočníci: Michal Ryšavý (1999), Jan Fridrich (1999), Jan Sobotka (1997), Jakub Zeman (1991).

Realizační tým – trenér: Marek Zbořil. Asistent: Petr Kincl. Vedoucí týmu: Vlastimil Krykorka.

Změny v kádru – příchody: Jakub Sochor (Nový Bor, v jednání). Odchody: žádné.

SPARTAK POLICE NAD METUJÍ

Cíl pro sezonu? Lubomír Jansa, trenér: „Chceme opět bavit fotbalem sebe a naše úžasné fanoušky, ale nebudeme si nic nalhávat, cíle jsou samozřejmě ty nejvyšší. To znamená rvát se o postup. Ovšem až samotné zápasy ukážou, jaká je realita a také Covid 19.“

SOUPISKA – brankáři: Libor Vacho (1982), Karel Podhajský (1973). Obránci: Marek Jandík (1985), Ladislav Kudláček (1991), Pavel Růžička (1999), Jan Melichar (2000), Tomáš Gregar (1999), David Prouza (2003), Miroslav Routek (1996), Bohuslav Rieger (1996). Záložníci: Musa Ansuma (1986), Pavel Franc (2002), Ondřej Havrda (1986), Jakub Hauschke (1989), Jan Ansorge (2000), Josef Klapkovský (1992), Vilém Gavelek (2003). Útočníci: Tomáš Mucha (1985), Felix Awuku (1992), Jakub Matějka (1995). .

Realizační tým – trenér: Lubomír Jansa. Asistent: Lukáš Lorenc. Vedoucí mužstva: Jakub Kovář. Předseda: Karel Klimeš.

Změny v kádru – příchody: Miroslav Routek (Dobrovice) – přestup. Odchody: žádné.

FK CHLUMEC NAD CIDLINOU B

Cíl pro sezonu? Tomáš Hrabík, trenér: „Vyhnout se bojům o záchranu, zapracovat mladé hráče, dělat radost fanouškům i sobě.“

SOUPISKA – brankáři: Ladislav Kukal (1993), Ondřej Němec (1997). Obránci: Jiří Špás (1998), Daniel Prouza (1999), Vojtěch Cholasta (2000), Daniel Šafránek (1998), Jan Vopátek (1987). Záložníci: Pavel Pilař (1987), Jakub Veselský (1994), Vojtěch Kycelt (2000), Jakub Hartman (1994), Vojtěch Doležal (2000), Lukáš Heger (2001). Útočníci: Petr Staněk (2001), Pavel Feichtinger (2000), Miroslav Kučera (1994), Vojtěch Kříž (2002).

Realizační tým – trenér: Tomáš Hrabík. Asistent: Petr Kycelt. Vedoucí týmu: Antonín Branský.

Změny v kádru – příchody: žádné. Odchody: R. Doležal (přerušení činnosti).

FC VRCHLABÍ

Cíl pro sezonu? Jiří Hloušek, trenér: „Rádi bychom se pohybovali v horních patrech tabulky, ale jsme si vědomi, že konkurence bude letos veliká. Řada mužstev má silné kádry. Věřím ale, že budeme předvádět pohledný fotbal, který bude bavit jak hráče, tak naše fanoušky.“

SOUPISKA – brankáři: František Janalík (1997), Jan Klekner (2002). Obránci: Martin Kučera (2000), Pavel Kraus (1981), Lukáš Hawel (1993), Lukáš Hájek (1990), David Štefan (2002). Záložníci: Jan Blažej (1999), Jan Fink (1991), Marek Hanuš (1998), Dominik Zdržálek (1996), Zdeněk Tauchman (1995), Šimon Hančovský (1998), Michal Slavík (2000), Tomáš Fišar (1988), Marek Hawel (1998). Útočníci: Petr Žďárský (1994), Milan Tomčík (1998), Martin Tauchman (2000).

Realizační tým – trenér: Jiří Hloušek. Asistent: Petr Čurda. Vedoucí mužstva: Roman Fictum.

Změny v kádru – příchody: Tomčík (Trutnov) – návrat z hostování, Štefan a M. Hawel (dorost).

Odchody: Švejdar (Trutnov) – návrat z hostování, T. Navrátil, Farský (oba Bělá) – přestup.

FK VYSOKÁ NAD LABEM

Cíl pro sezonu? Josef Jedlička, vedoucí mužstva: „Mít trénink a zápasy jako zábavu pro sebe i fotbalové příznivce. Vyhrát každý zápas a být v horní polovině tabulky.“

SOUPISKA – brankáři: Milan Pavliš (1991), Lukáš Hůlka (2000), Josef Tejkal (1999). Obránci: Pavel Duben (1995), Jaroslav Jelínek (1974), Tomáš Prorok (1980), Martin Ptáček (1984), Petr Kafka (1990), Marek Hovorka (1988). Záložníci: Michal Haken (1982), Jan Podlipný (1977), Jakub Mikušík (1989), Filip Klouček (1995), Adam Bláha (1998), Josef Homolka (1994), Richard Růžička (1997), Ondřej Netolický (2001). Útočníci: Vojtěch Bělka (1985), Aleš Hašek (1984), Filip Hušek (1996).

Realizační tým – trenér: Radek Hrubý. Asistenti: Michal Haken, František Dejnožka. Vedoucí mužstva: Josef Jedlička.

Změny v kádru – příchody: Netolický (Pardubice). Marodka: Jan Škvrňák (1983).

FC SPARTAK RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Cíl pro sezonu? Václav Brůžek, předseda klubu: „Přáním je pohybovat se v horní části tabulky, daleko od sestupových starostí. Zapojit do kádru naše nadějné dorostence. Dalším cílem, na který se moc těšíme, je stá branka Jirky Počtýnského v krajském přeboru. Zbývají mu pouze dvě, tak doufám, že to nebude dlouho trvat. Hlavní je bavit se fotbalem a přilákat na náš ofenzivní fotbal spoustu diváků. Vždyť v soutěži dlouhodobě patříme k týmům s nejvíce nastřílenými góly.“

SOUPISKA – brankáři: Lukáš Junek (1993), Tadeáš Tobiška (2001). Obránci: Michal Bárnet (1984), David Diblík (2001), Michal Drašnar (1999), Jan Kábrt (1990), Štěpán Vacek (2002), Adam Zimmer (2000). Záložníci: Martin Bittner (1985), Vojtěch Lihařík (2001), Michael Mňuk (1992), Stanislav Pohl (1987), Jaroslav Švarc (1997), Dominik Veselý (2001). Útočníci: Jakub Jedlinský (1996), Jiří Počtýnský (1993), Roman Zajíček (1989).

Realizační tým – trenér: Zdeněk Karanský. Vedoucí mužstva: Václav Hájek.

Změny v kádru – příchody: Lihařík, Veselý (oba FC HK). Odchody: Holoubek (Černíkovice).

FC SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ

Cíl pro sezonu? Josef Bouček, trenér: „Na sezonu jsme se připravovali standardním způsobem. Příprava navázala de facto na opatření i omezení, které byly způsobeny covidem. Trénovali jsme dvakrát, následně třikrát týdně a absolvovali dostatek přípravných utkání, včetně účasti v letním poháru Agro, který alespoň trochu nahradil závěr předchozí sezony. Cílem je dále zabudovávat mladé hráče do dospělého fotbalu a předvádět kvalitní kopanou.“

SOUPISKA – brankáři: Jan Moník (1992), Jiří Mašek (1975). Obránci: Martin Šolc (1991), Josef Špaček (1989), Marek Poláček (2001), Matyáš Václavíček (2000). Záložníci: David Veselý (1989), Jakub Lán (1986), Jaroslav Linhart (1995), Michal Hloušek (1993), Michal Brázda (1992), Martin Kosař (1995), Ondřej Pulkrábek (2001), Jan Franc (2001), Jan Havrda (1995). Útočníci: Šimon Derner (1993), Tomáš Erber (1989), Jiří Řezáč (2001), Ondřej Moravec (2000).

Realizační tým – trenér: Josef Bouček. Asistenti: Jakub Lán, Radoslav Horák. Vedoucí mužstva: Milan Krempa.

Změny v kádru – příchody: stále jsou v jednání. Odchody: nikdo.

FK ČERNILOV

Cíl pro sezonu? Jaroslav Pokrupa, předseda klubu: „Hrát fotbal celou sezonu, vyhnout se koronaviru a sestupovým starostem, potěšit hrou naše fanoušky, zapojit do tréninkového procesu dospělých nejlepší dorostence.“

SOUPISKA – brankáři: Jan Šebesta (1992), Jan Maléř (1989). Obránci: Tomáš Urban (1989), Tomáš Schwarzer (1989), Petr Benák (1993), Pavel Charous (1983), Vojtěch Svatoň (2001). Záložníci: Jan Hrubý (1988), Tomáš Matoušek (1991), Jakub Hušek (1992), Michal Šmied (1997), Lukáš Daněk (1999), Martin Novák (1985). Útočníci: Tomáš Markovič (1986), Jiří Vydarený (1986), Matěj Helebrand (2003), Vojtěch Hovorka (2002).

Realizační tým – trenér: Jan Chasák. Asistent: Jaroslav Šlégr. Vedoucí mužstva: Petr Benák.

Změny v kádru – příchody: Šlégr (asistent tr.), zařazení dorostenců, některá jména v jednání. Odchody: Podařilo se udržet kádr pohromadě, oslabením je vážné zranění kapitána V. Hrubého.

FK KOSTELEC NAD ORLICÍ

Cíl pro sezonu? David Holman, trenér: „Zapracovat do kádru mladé hráče a místní odchovance. Hrát s velmi mladým mužstvem klidný střed tabulky a bavit naše diváky dobrým fotbalem.“

SOUPISKA – brankáři: Tomáš Matoušek (1989). Obránci: Kamil Kaplan (1981), Petr Klapal (1988), Martin Vídeňský (1998), Ondřej Bečka (2002), Matěj Kytlík (2002), Jan Kvasnička (1999), Petr Brandejs (1999). Záložníci: Lukáš Říha (1996), Michael Neubecker (1997), Martin Jedlička (1997), Dominik Dědeček (1999), Dan Cvejn (2002), Michale Ludvík (2003), Roman Svatoš (1989), Lukáš Plocek (1995). Útočníci: Richard Dostálek (1996), Ondřej Kotyza (1998), Jiří Cvejn (1994).

Realizační tým – trenér: Milan Petřík. Vedoucí mužstva: David Holman. Lékař: Miloš Brandejs.

Změny v kádru – příchody: Vídeňský (Solnice), Dědeček (Třebechovice), Svatoš (Kostelecká Lhota), Kotyza (Vamberk), Neubecker (Zdelov) – všichni hostování, Ludvík, Kytlík, Bečka – dorost.

Odchody: M. Cvejn (Týniště) – přestup, Vodička (Solnice) – přestup.

TJ JISKRA HOŘICE

Cíl pro sezonu? Zbyněk Bareš, trenér: „Vzhledem k současné situaci je naším cílem získat minimálně 33 bodů a zajistit si záchranu.“

SOUPISKA – brankáři: Dominik Krejčí (1998), Jaroslav Tomášek (2000), Dominik Dufek (1990). Obránci: Dominik Pour (1995), Dominik Palm (1991), Jan Šeda (1996), Pavel Kuneš (1995), Martin Tomáš (1993), David Melaga (1987). Záložníci: Jan Rozsévač (1984), Aleš Vávra (1990), Jakub Kuneš (1997), Patrik Palm (1996), Zbyněk Nečesaný (1986), Martin Havelka (2003), Marek Bango (2003). Útočníci: Jakub Kněžourek (1998), Jiří Pečenka (1995).

Realizační tým – trenér: Zbyněk Bareš. Vedoucí mužstva: Josef Vydra.

Změny v kádru – příchody: Pečenka (Dvůr Králové nad Labem), Havelka, Bango (oba z dorostu). Odchody: Neumann (Probluz).

SK JIČÍN

Cíl pro sezonu? Pavel Obermajer, trenér: „Konsolidovat jičínský dospělý fotbal a pohybovat se v klidných vodách tabulky.“

SOUPISKA – brankáři: Antonín Masiar (1973), Lukáš Miech (1983), Matěj Švorc (2003). Obránci: Jakub Ulvr (1991), Martin Florián (2001), Jaroslav Řeháček (1985), Aleš Fejfar (2002), Jan Krykorka (1994). Záložníci: Dominik Zezulka (1998), Jan Sajdl (2000), Jakub Nálevka (2000), Vojtěch Matějka (2002), Jakub Lánský (1992), Pavel Buchvald (1993), Vojtěch Vladeka (1995), Michal Halász (2003), Petr Mikolášek (1988), Mohamed Shehata Mohamed Dahsan (1995), Matěj Zitka (1995). Útočníci: Lukáš Holer (2002), Libor Kanaval (1991), David Machačný (1991), Tomáš Haken (1995).

Realizační tým – trenér: Pavel Obermajer. Asistent: Petr Beneš. Vedoucí mužstva: Jiří Klaban. Lékař: MUDr. Daniel Malý.

Změny v kádru – příchody: Machačný (Kopidlno), Zitka (Nemyčeves), Haken (N. Paka), Dahsan (Egypt) – 1. registrace. Odchody: Strýhal (N. Bydžov).

TJ ČERVENÝ KOSTELEC

Cíl pro sezonu? Ladislav Jančík, sekretář: „Do nového ročníku máme jasné cíle: pohybovat se v klidném středu tabulky, a k tomu je potřeba naplno bodovat v domácích zápasech a nějaký bodík přivézt z venku. Přál bych si, abychom předváděli fotbal, na který budou chodit diváci a hlavně budou odcházet spokojeni. Myslím, že nás čeká velmi těžká a náročná sezona, ale pokud přistoupíme ke všemu, jak máme, tak to společně zvládneme.“

SOUPISKA – brankáři: Pavel Středa (2000), Jiří Drapač (2000). Obránci: Petr Bárta (1983), David Hála (1982), Michal Fireš (1995), Jan Čejchan (2000), Dominik Vejman (1991), Patrik Kratěna (1984). Záložníci: Lukáš Rudolf (2001), Marek Barták (1994), David Poláček (2000), David Petrů (1995), Milan Kováčik (1991), Daniel Veselenák (1998), Sebastián Štelzig (1997), Marek Srkal (1988). Útočníci: J akub Hundák (1995), Kristián Čáp (1992), David Hlava (1990), Pavlo Prokop (1985), Matěj Tipelt (2000).

Realizační tým – trenér: Robert Hanuš. Asistent: Petr Bárta. Vedoucí mužstva: Pavel Barták. Zdravotník: Pavel Vejrek. Sekretář: Ladislav Jančík.

Změny v kádru – příchody: David Hlava (Velké Poříčí), Čejchan (FK Náchod), Rudolf (Velká Jesenice). Odchody: žádné.

SK DOBRUŠKA

Cíl pro sezonu? Petr Lukáš, sekretář: „Pokračování ve stabilizaci týmu, zapracovávání mladých hráčů do týmu a pobyt klidném středu tabulky krajského přeboru.“

SOUPISKA – brankáři: Filip Effenberk (1996). Obránci: Pavel Krahulec (1991), Jaroslav Moník (1978), Martin Eimann (1990). Záložníci: Erik Týfa (1994), Jan Bano (1998), Marcel Majer (1997), Petr Jánský (2000), Roman Dědeček (1997). Útočníci: Zdeněk Pago (1994), Benjamin Bohuňovský (2001).

Realizační tým – trenér: Petr Jánský. Vedoucí mužstva: Petr Majer.

Změny v kádru – příchody: neuvedeno.

Odchody: neuvedeno.