Krajský přebor nabídl velký šlágr dvou celků s postupovými ambicemi. Police nad Metují přivítala vedoucí Nový Bydžov, který všech předchozích sedm zápasů vyhrál. A stoprocentní úspěšnost dokázal udržet i po tomto zápase, neboť se nakonec radoval z vítězství 3:2.

Velký obrat byl k vidění v utkání Police vs. Bydžov (v červeném, na snímku z loňské sezony), když domácí ztratili vedení 2:0 a nakonec prohráli 2:3. | Foto: fotbalfoto.cz/Miroslav Holub

Jak k tomu došlo? Sedmdesát minut se utkání vyvíjelo lépe pro domácí celek. Ten vedl ještě osmnáct minut před koncem o dva góly, když se do černého trefili borci s divizními zkušenostmi (Michael Moravec, Jakub Matějka), a vypadalo to na první bodový zásek RMSK Cidlina. V té době by si na hostující mančaft vsadil asi jen málokdo.