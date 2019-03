Vcelku mladý tým fotbalistů RMSK Cidlina Nový Bydžov absolvoval v letošním ročníku krajského přeboru vydařený podzim, ovšem kouč Petr Průcha brzdí přílišný optimismus. Naopak. „Tarzan“ očekává náročné jaro a je si vědom, že udržet se na „medailových“ příčkách bude nesmírně těžké.

Vraťme se k podzimní části krajského přeboru. Byl důvod ke spokojenosti? Nebo to s ní radši nechcete přehánět?

K úplné spokojenosti není ve fotbale nikdy důvod. Byl bych špatný trenér, kdybych byl spokojený. Navíc právě skončená zimní příprava k žádné spokojenosti vést nemůže. Některé zápasy jsme totiž zvládli, ale v některých jsme odcházeli zklamaní, hlavně co se týká divizních soupeřů, se kterými jsme jednoznačně prohráli vysokým rozdílem. To mě zarazilo a mrzí.

Zůstaňme ještě u podzimu. Čekali jste, že se s poměrně mladým týmem přehoupnete přes třicetibodovou metu?

Úplně jsem to nedokázal odhadnout. Je to trošku nadnesené a malinko to devalvuje fakt, že jsme hráli devět zápasů doma. Ta meta jednatřiceti bodů tedy podle mě logicky odpovídá osmadvaceti bodům. Ale každopádně jsme za tuto bodovou sbírku rádi, poněvadž i vzhledem k okolnostem ve vyšších soutěžích bude jaro velice zajímavé.

Bude těžké udržet se „na bedně“ i v jarní části soutěže?

Určitě to bude těžké. Ostatní mančafty o nás asi budou vědět. Předpokládám, že se hry soupeřů proti nám trošku upraví, samozřejmě z jejich strany to bude asi více o bránění. Jak víme, přehrát soupeře a vymýšlet akce, to je vždy těžší, než z bloku vyrážet do rychlých protiútoků. Z tohoto důvodu to bude celkem tvrdý oříšek.

Nyní je za vámi téměř celá zimní příprava. Jak ji hodnotíte?

Nerad hodnotím zimní přípravu, jestli byla vydařená či nikoliv. Vše ukážou až tři čtyři soutěžní kola. Osobně si myslím, že jsme mohli zvládnout více, ale samozřejmě, jak je to i u jiných týmů, do přípravy zasáhly studijní povinnosti, brigády a další okolnosti. Co se však týká studujících fotbalistů, u nás je to extrém, všichni chtějí být chytří (usměje se).

Nastaly během zimy v kádru nějaké změny?

Ano. Odešli bratři Váchové, Obermajer a Janda. Naopak přišli Lukáš Müller z Jaroměře a Bohouš Pilný z hradecké Slavie. Od Lukáše si slibuji vyztužení zadních řad, u Bohouše zvýšení produktivity v útočné fázi. Věřím, že se jim bude u nás dařit a půjde o spolupráci dlouhodobějšího rázu.

Co očekáváte od druhé poloviny krajského přeboru?

Jak už jsem říkal, i vzhledem k tomu, co se děje ve vyšších soutěžích, očekávám tuhé boje hlavně ve spodních patrech tabulky. Znovu opakuji, jsem strašně rád za 31 bodů po podzimu. Čekají nás těžké zápasy především na hřištích soupeřů ze spodku tabulky. Chtěl bych všechny příznivce pozvat na náš první mistrovský zápas jara, který hrajeme v neděli 17. března od 15 hodin na městském stadionu v Bydžově, kde nás čeká těžká bitva s houževnatým Červeným Kostelcem.