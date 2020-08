Hradecká Olympia dala zapomenout na prohru z úvodního kola v Jičíně a na domácím hřišti nasázela Rychnovu deset gólů!

Fotbalisté hradecké Olympie (v bílém) v posledních dnech zacvičili jak s Trutnovem, tak se Dvorem Králové. | Foto: Deník / Tomáš Otradovský

S potupným debaklem 1:10 odjížděl z Kuklen Rychnov nad Kněžnou. Domácí o svém vítězství rozhodli už do konce prvního poločasu, který vyhráli 4:0. Po změně stran nasázeli dalších šest branek. Hattrickem se blýskl Radek Korba. „Po třech letech jsme vrátili dospělý fotbal do Kuklen a premiéra to byla výsledkově vskutku vydařená. Některé další situace, které volaly po brance, zlikvidoval gólman Rychnova. I přes jednoznačné vítězství v naší hře stále vidíme řadu nedostatků, rozhodně se máme v tréninku čemu věnovat,“ zhodnotil asistent trenéra Olympie Martin Moník.