Domácí hráči přitom dlouho skvěle reprezentovali nejnižší krajskou soutěž I. B třídy, až mezi nejlepších osm to ale nedotáhli. Na konci úvodní půlhodiny inkasovali z kopačky Martina Zajíce, v 64. minutě přidal postupovou pojistku Matěj Tipelt.

Fotbalisté Červeného Kostelce se ve středu večer stali posledními čtvrtfinalisty Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje. Svěřenci trenéra Davida Hlavy na hřišti Nové Paky potvrdili roli favorita a vítězstvím 2:0 nenechali nikoho na pochybách, kdo že by měl doplnit sedmičku mužstev, která si postup do jarního čtvrtfinále zajistila už před týdnem.

