Mezi osobnostmi amatérského fotbalu byste čekali především starší pardály, které se kolegové za fotbalovou dlouhověkost snaží odměnit nominací do podobných anket. Jakub Daniel je jednou z výjimek.

Přihlásili ho rodiče dětí, o které se stará takřka každý den v týdnu. Sám se věnuje mladší přípravce Sokola Vítězná, jak ale potvrzuje, pospolu drží všechna místní mládežnická mužstva. Ve čtyřiatřiceti letech je živým důkazem, že i mladí lidé umí věnovat čas svému okolí.

Zájem o fotbal stoupl

„Když jsme ve Vítězné začínali, přišly na trénink tři děti. Dnes jich máme více než pětačtyřicet,“ může se pochlubit trenér Daniel.

Lze si jen přát, aby nadšení vydrželo co nejdéle a přidávali se i další vrstevníci.

Jak je důležité míti v Žichlínku Filipa

Za Pardubický kraj postoupil do celostátního finále hlasování o Osobnost amatérského fotbalu František Filip, který nasbíral k datu uzávěrky soutěže nejvíce hlasů svých podporovatelů.

Od začátku v akci

Výherce je skutečnou dobrou duší fotbalu v obci Žichlínek ležící nedaleko Lanškrouna v okrese Ústí nad Orlicí. Výčet činností, které ve svém klubu vykonává, je podle jeho kolegů, jež jej do ankety přihlásili, takový, že bez něho by to prostě v Žichlínku na zeleném trávníku nemohlo fungovat…

Navíc na to není v obci z Filipů sám. Bratr Radovan, její starosta, je ve fotbale rovněž velice aktivní. „Společně jsme tady zakládali hřiště, které v Žichlínku dlouho nebylo. Na tom současném hrajeme od roku 2002. František je od prvopočátku u toho. Fotbal sám aktivně hrával jako dorostenec v nedaleké Tatenici, věnovali jsme se spolu rovněž malému fotbalu, který se u nás hrál. Postupem času se začal více věnovat práci s mládeží a organizování různých akcí, které v obci pořádáme,“ uvedl Radovan Filip.

Mnoho času a nasazení

„František má zatím dostatek energie a zápalu pro to všechno, co pro fotbal dělá, a skutečně toho není málo. Pevně věřím, že mu vydrží také do budoucna, protože o chod fotbalového klubu se stará prakticky od rána do večera a naše hřiště by bez něho vlastně umřelo,“ připomněl Radovan Filip, kolik času a úsilí věnuje jeho sourozenec areálu, kde se v současnosti hraje I. B třída.