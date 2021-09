Také na hřišti Třebše se potkali dva účastníci oblastního přeboru a duel přinesl nerozhodný výsledek, po němž následoval penaltový rozstřel. Úspěšnější v něm byli hosté, kteří se tak mohou těšit na jarní čtvrtfinále. „Jak se říká, do třetice všeho dobrého. Stejný soupeř po tři roky, třetí postup. Ačkoliv utkání mohlo být z obou stran rozhodnuto již dříve, jsme rádi za zvládnutý rozstřel a postup do dalšího kola,“ těšil výsledek zápasu předsedu polického klubu Karla Klimeše.

Rozdíl dvou tříd se měl projevit v souboji účastníka I. B třídy a krajského přeboru. Hosté také roli favorita potvrdili, ale jak uznal vedoucí jejich mužstva Marek Vik, přispěly k tomu i okolnosti z průběhu utkání. „Z Kobylic vezeme postup do čtvrtfinále a o to nám dnes šlo. Ale smekám před domácím Spartakem. Zhruba ve třetí minutě musel odstoupit jejich gólman pro zranění a byl střídán náhradním brankářem, který mimochodem zachytal skvěle! Druhý poločas domácí dohrávali o desíti pro zranění dalšího hráče, přesto našemu tlaku odolávali houževnatě. Oběma zraněným přejeme brzké uzdravení.“

Největším šlágrem osmifinálového programu poháru byl souboj vedoucího celku tabulky krajského přeboru s aktuálně druhou hradeckou Slavií. Ač by si toto měření sil zasloužilo střelecké hody, skončil zápas bezbrankovou remízou a rozhodnutí si oba soupeři nechali až na penaltový rozstřel. V něm prokázali pevnější nervy sešívaní, na které v dalším kole čeká další těžký soupeř – Police nad Metují.

Hosté do Černilova dorazili v dobré náladě, když o víkendu suverénně zvládli pikantní souboj s Červeným Kostelcem. Formu dokázali potvrdit i v pohárovém utkání. Přitom na gól diváci čekali dlouhých 73 minut. Až poté proměnil penaltu hostující Vilímek a hned za dalších šest minut na 0:2 zvyšoval Dostálek. Domácí duel zdramatizovali v 89. minutě, na víc než čestný úspěch to ale nestačilo.

„Dnes se nám nedařila kombinace, zkazili jsme příliš mnoho jednoduchých míčů. Soupeř vyhrál zaslouženě, my jsme v závěru alespoň opticky korigovali výsledek,“ zhodnotil výsledek trenér poražených Miloš Exnar.

Kdo v Jaroměři nestihl začátek utkání, přišel o úvodní gól, který už po necelých dvou minutách vstřelil hostující Kuneš. V poli byla hra poté vyrovnaná, jednoznačně nebezpečnější a po gólech hladovější ale byli hosté, kteří jednu další branku přidali do přestávky, další dvě po pauze. Domácí se střelecky prosadili až za rozhodnutého stavu.

Fotbal gentlemanů jako by nabídlo osmifinále Poháru hejtmana Královéhradeckého kraje. Vždyť považte sami, v sedmi středečních duelech rozhodčí rozdali pouhopouhých 5 žlutých karet, hned čtyři zápasy se obešly bez jediného napomenutí.

Pohároví rekordmani posledních let z Libčan postupují dál po suverénním vítězství v Jaroměři. V dalším kole se mohou těšit na souboj s Českou Skalicí.

