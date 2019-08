Nováček z Police vyloupil v derby Červený Kostelec

Parádní premiéru v krajském přeboru zažili fotbalisté Police nad Metují. Po postupu z I. A třídy zavítali v prvním kole na okresní derby do Červeného Kostelce. Vlastní fanoušci jim tradičně připravili domácí atmosféru a tým se odvděčil výhrou 2:0 po kvalitním týmovém výkonu. „Po dobrém kolektivním výkonu jsme si tři body zasloužili,“ řekl předseda klubu Police Karel Klimeš.

Jiskra překvapila na hřišti Vysoké

Loni bojovali fotbalisté Hořic o záchranu do posledního kola, ve kterém vyhráli ve Vysoké. Teď tam novou sezonu začali a znovu se jim skvěle dařilo, když domácí přehráli jasně 4:1. O dvě branky se postarala nová posila v dresu Hořic Pavel Vysuček. Dvakrát se prosadil i kanonýr Pečenka.

Libčany zaváhaly v Třebši

Vítěz uplynulého ročníku Libčany nevstoupily do nového ročníku úspěšně. Na hřišti hradecké Třebše prohrály po remíze 2:2 v penaltovém rozstřelu 2:3. Může je mrzet spousta neproměněných šancí. „Hosté neproměnili svoje šance díky skvělému Heřmanovi, pro nás jsou dva body zlaté,“ hodnotil trenér Třebše Vladimír Krykorka.

Nový Bydžov doma přehrál omlazený Jičín

Jičín do nové sezony vstupuje s velmi omlazeným týmem a v Novém Bydžově to bylo znát. Domácí neponechali nic náhodě a zvítězili zaslouženě 3:0. „Věděli jsme, ze nás čeká křest ohněm. To se i potvrdilo. Navíc nám nevyšel úvod a to nám nepomohlo psychicky. I přesto jsme odehráli slušný první poločas. Ve druhem už naše hra upadala a soupeř potvrdil své vítězství,“ uvedl trenér Jičína Petr Obermajer.

Hvězda kola

Libor Vacho (Police nad Metují): Pochválit zaslouží celý tým Police, ale gólman Libor Vacho předvedl v druhém poločase fantastický výkon, když zlikvidoval několik stoprocentních šancí a dovedl tým k výhře 2:0.



Výrok kola

„Jak jsme minulou sezonu ukončili, tak jsme novou začali. A to ještě vyšší výhrou na půdě silné Vysoké.“

(Josef Vydra, vedoucí mužstva Hořic po zasloužené výhře 4:1 na hřišti Vysoké nad Labem)