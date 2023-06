V případě, že by Solnice uhájila první příčku, avšak vzdala se postupu do divize, dostane právo posunu do vyšší soutěže Slavia, která by zřejmě neodmítla.

Zdroj: FK Chlumec n. C.

Sestup se týká třech týmů, z nichž dva jsou jasné (Kostelec nad Orlicí a Vrchlabí). Třetího Černého Petra si vytáhne jeden z tria Libčany (38), Hořice (39) a Vysoká (40). Libčany hrají doma s Policí nad Metují, Hořice hostí Rychnov nad Kněžnou a Vysoká, jak již bylo uvedeno, cestuje do Solnice.

Při konečné bodové shodě zde mohou rozhodovat vzájemné zápasy (Libčany – Hořice 1:2 a 5:0, Hořice – Vysoká 1:3 a 2:1, Libčany – Vysoká 2:1 a 1:1, pen. 4:5).

I. A třída

V této soutěži vyvrcholí napínavý souboj o dvě postupová místa, na která si brousí zuby tři kandidáti – Lázně Bělohrad (69), Česká Skalice (68) a Železnice (66). Lázně Bělohrad hostí v třaskavém mači právě Železnici a Česká Skalice hraje na trávníku sestupující Lokomotivy Hradec Králové.

Skalici stačí k postupu bod, Lázním Bělohrad taktéž. Železnici posune do krajského přeboru pouze tříbodové vítězství. Také zde může dojít k bodové shodě, v tom případě by znovu rozhodovaly vzájemné zápasy (Lázně Bělohrad – Železnice 1:3 a ?:?, Česká Skalice – Lázně Bělohrad 3:0 a 4:2, Železnice – Česká Skalice 1:2 a 0:2).

O sestupu je už rozhodnuto, dolů se chtě nechtě poroučí trojice Náchod B, Sobotka a zmiňovaná Lokomotiva Hradec Králové.

I. B třída

O prvních místech a zároveň postupujících týmech je rozhodnuto. Skupinu A vyhraje Nový Bydžov B, v béčkové „grupě“ je suverénní rezerva Slavie Hradec Králové.

Sestup se týká dohromady šesti mužstev, po třech jde dolů z každé skupiny. V áčku je jasno: padají Kobylice, Dvůr Králové nad Labem B a Rudník. V béčku jsou zatím jasní pouze dva: Malšovice a Vamberk. Poslední sestupující vzejde z tria Lípa nad Orlicí, Zdelov, Opočno. Závěrečné kolo bude hodně zajímavé, neboť všichni tři adepti mají nyní shodně 28 bodů.

Opočno hostí Zdelov a je jasné, že jeden celek z tohoto šlágru se zachrání. Může o tom rozhodnout klidně i penaltový rozstřel. Vzájemné duely v tomto případě nejsou potřeba, neboť oba týmy nemohou mít v konečném součtu stejný počet bodů.

Lípa cestuje do Hronova. V případě, že by Opočno a Lípa měly v konečné tabulce stejně bodů, je na tom lépe Opočno (vzájemné zápasy 4:4, pen. 6:5 a 1:1, pen. 4:3) a při bodové shodě Lípy a Zdelova je na tom lépe Lípa (vzájemné zápasy 4:1 a 2:1).

