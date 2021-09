Spravedlivě do dvou dnů se rozdělil program zápasů 7. kola I. A třídy. Ze čtyř sobotních duelů se vyjímalo utkání v Novém Městě. Čtvrtý tým tabulky v něm hostil třetí Lokomotivu Hradec Králové a rozstřílel ji 5:1! Z nedělního kvarteta zápasů se jeví jako nejzajímavější okresní derby mezi rezervou Náchoda a Broumovem.

Ve Fortuna Divizi C se triu krajských reprezentantů tolik nedaří. I proto je pro ně každý zápas dvojnásob důležitý. Náchod v sobotu doma hostil Kosmonosy, fotbalisty Trutnova čekala dopolední bitva na půdě Kutné Hory. Až v neděli se ke slovu přihlásí hráči Dvora Králové nad Labem. Svěřenci Jiřího Kuneše doma hráli už třikrát. Pokaždé vedli a vždy skončil duel výsledkem 1:1. Zvládnou Dvoráci konečně zápas za tři body? Uvidí se v neděli proti Libiši (16.00).

Předpověď počasí hlásila, že víkend ve východních Čechách by se neměl vyhnout nepřízni deště. Předpovědět však výsledky fotbalových zápasů, které byly v regionu na programu v sobotu a neděli, to si hned tak někdo odhadnout netroufalá. Leč tipovat každý ze čtenářů Deníku mohl a aby věděl, jaké duely se o víkendu hrají, zde je seznam zápasů Českou fotbalovou ligou počínaje a krajskou soutěží I. B třídy konče.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.