Premiérovou sezonu v I. A třídě má za sebou hradecká Lokomotiva. Nakonec dosáhla historického úspěchu. Konečné 4. místo hodnotí sportovní manažer mužstva David Buřil pozitivně, byť kádr měl, dle jeho slov, kvalitu na víc. Pokud se v letní pauze podaří tým vhodně doplnit, budou mít na „Lokádě“ ty nejvyšší cíle. Snad by se svěřenci trenéra Chlumeckého mohli dočkat i vysněného postupu.

V uplynulém ročníku I. A třídy skončila Lokomotiva na čtvrtém místě. Jak umístění z pozice nováčka hodnotíte?

Uplynulou sezonu hodnotíme pozitivně, přestože se nám nakonec nepodařilo postoupit. Čtvrté místo je pro Lokomotivu historicky nejlepší umístění všech dob.

Myslíte, že jste měli kvalitu na lepší umístění?

Podle mého názoru je čtvrté místo, vzhledem ke kvalitě kádru, mírně za očekáváním. Hlavně na jaře nás zastihla vlna zranění a dalších absencí, které nás nakonec připravily o postupové pozice.

Nakonec se z postupu raduje Police a Černilov. Vítězí zaslouženě?

Oba týmy svoji kvalitu mají a v přeboru budou hrát důstojnou roli. Hlavně Police nad Metují měla dobré výsledky a svoji formu si udržela bez většího bodového zakolísání celou sezonu.

Jaké jsou vaše cíle pro příští soutěžní ročník I. A třídy?

Chceme hrát aktivní fotbal a pohybovat se ve vrchních patrech tabulky. Pokud se podaří mužstvo vhodně posílit a vyhnou se nám zranění, nemít ty nejvyšší cíle by byl nejspíš alibismus.

Dojde k nějakým hráčským změnám?

Do 1. července nechci být úplně konkrétní. Nějací hráči jsou už na cestě a další v jednání. Určitě se naši příznivci mají do nové sezony na co těšit. Kádr naopak opustí Melek, který odjíždí pracovně na část sezony do ciziny.

Co zázemí klubu? Dočká se během léta nějakých úprav?

I v tomto ohledu bychom chtěli fotbal na Lokomotivě posunout dál. Během letní přestávky plánujeme nainstalovat umělé zavlažování trávníku.

David Jošt