Ovládl jste anketu o nejlepšího hráče 23. kola krajského přeboru, co na to říkáte?

Je to hezké, ale není to jen moje výhra, je to výhra celého týmu, bez kluků, co byli v tu chvilku na hřišti, by to tomu tak být nemuselo.

Získal jste přes tisíc hlasů, víte, kdo vám je posílal?

Zaslechl jsem něco od kluků z kabiny, že je málo peněz v pokladně (směje se), takže hodně hlasů přišlo od nich.

Potěší výhra v takové anketě?

Každé vítězství potěší, i v této anketě. Je to zásluha spoluhráčů ze Slavie.

O víkendu jste možná trochu překvapivě v Jičíně získali pouze bod, čím to?

Asi tam byla trocha smůly z naší strany a zároveňi štěstí Jičína. Ostatní věci nechci komentovat.

Přitom o týden dříve, za což jste byl v naší anketě oceněn, jste doma roznesli Vrchlabí 7:0 a vy jste dal dva góly. Hodně rozdílné zápasy?P

V zápase s Vrchlabím nám vyšlo téměř všechno. Bohužel, každý zápas je jiný.

Zajíček po hattricku: Cílem je pořád záchrana, ale nebojíme se nikoho

V tabulce vám neohroženě patří druhé místo, chtěli byste postoupit i z něho?

Pokud bude tato šance na postup, tak ano. Chceme ve zbytku soutěže získat co nejvíc bodů.

Na první místo, které pevně drží Nový Bydžov, máte velkou ztrátu, co je podle vás hlavním důvodem?

Těžko říct. Myslím si, že oba týmy mají stejnou kvalitu. Bydžovu zatím všechno vychází. Jedeme tam ještě odehrát zápas a doufám, že jim připravíme první porážku v soutěži. Slavia Hradec KrálovéZdroj: Aneta Mrkvičková

Vy osobně jste v letošním ročníku krajského přeboru nasázel sedm branek, spokojenost?

Nejsem spokojený. Vím, že by branek mohlo být více. Bohužel, chybí mi trochu klidu a přesnosti v zakončení. Snad to v dalších zápasech bude lepší a přidám ještě nějakou branku. Budou určitě potřeba. Sezona nekončí.

Je vám 20 let, jaké jsou vaše fotbalové ambice?

V této sezoně se chci se Slavií pokusit o výhru v poháru. A pokud se nám ještě po sezoně podaří postup do divize, budu rád. Mohla by to být zatím nejlepší sezona ve Slavii. Jak pro mě, tak i pro klub.

Máte nějaký fotbalový vzor?

Mým idolem je bývalý skvělý útočník Didier Drogba. Já už jsem totiž dlouho velký fanouškem londýnského klubu Chelsea FC.

Jakou partu máte v týmu hradecké Slavie?

Parta je ve Slavii skvělá. O tom svědčí i podpora kluků z kabiny při tomto hlasování (usmívá se).