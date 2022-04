Určitě. Myslím si, že jsme měli vyhrát mnohem víc než 3:0. Hlavně ve druhém poločase jsme měli dost šancí na to, abychom vyhráli vyšší rozdílem než jen o tři góly. Myslím si, že se na nich hodně podepsal náš vzájemný nedělní zápas krajského přeboru, který měli v nohách. Pro ně to tedy bylo náročné utkání, přece jenom máme věkový průměr mužstva trochu nižší, jsme o něco mladší. I když oni také měli šance, hned na začátku utkání nedali penaltu. Ale i kdyby ji proměnili, podle mě by to duel nějak neovlivnilo a stejně bychom vyhráli.

V neděli jste v Polici prohráli 4:3 gólem v nastavení. Brali jste to jako takovou odvetu?

Samozřejmě. Po tom nedělním výsledku jsme byli hodně naštvaní, protože, jak uvedl i trenér ve svém hodnocení, byl to jeden z našich nejlepších výkonů na jaře, ale paradoxně z toho byla prohra. Třikrát jsme prohrávali, třikrát jsme to dokázali vyrovnat a pak dostaneme v 91. minutě gól po našem rohu. Chtěli jsme jim to tedy vrátit, což se povedlo.

Jste v semifinále. Upínáte se nyní na celkové prvenství?

Stoprocentně. V přeboru ztrácíme třináct bodů na Bydžov, tam už to moc nevypadá na titul. Tak si jdeme aspoň pro jednu trofej, tu pohárovou. Určitě ji budeme chtít získat.

Na podzim jste v poháru Bydžov vyřadili. Čím to, že v přeboru za ním zaostáváte?

Je pravda, že v poháru jsme je vyřadili dokonce u nich. Vyhráli jsme sice na penalty, ale myslím si, že v utkání jsme byli lepším týmem a měli jsme vyhrát v základní hrací době. Asi v 80. minutě jsme zahodili penaltu. Ale nevím, čím to je, těžce se to popisuje. Domníváme se, že máme v celé soutěži rozhodně nejlepší tým co se týče hráčského složení, ale holt jsme několikrát zaváhali, zatímco oni ještě ne. Jejich jediná ztráta bodu byla právě s námi na podzim, kdy jsme remizovali, jinak jsou stoprocentní. Jedou asi na vítězné vlně, jsou v laufu, kdežto my jsme nějaké zápasy nezvládli.

Už je asi nereálné dostihnout třináctibodovou ztrátu, že?

Asi to tak je. Nicméně já jsem optimista, takže tomu budu věřit do poslední chvíle. Na druhou stranu třináct bodů je třináct bodů, to je už asi neřešitelné.

Ve Slavii se od začátku sezony netajíte touhou po divizi. Brali byste i postup z druhého místa, když by to nějakým způsobem vyšlo?

Rozhodně. Podle mě máme mančaft na to, abychom hráli přinejmenším divizi. Takže bychom brali případný postup z druhého místa i jakýkoliv jiný postup.

Když počítáme pohár, v posledních čtyřech zápasech jste se vždy gólově prosadil. Cítíte formu?

Jo, nějakou formu samozřejmě cítím. V posledních duelech se mi střelecky docela daří, ono i na podzim jsem dal pár gólů, takže si myslím, že mi to ve Slavii sedí. Ale není to jenom o mně, ale i o spoluhráčích. Když dám gól, tak se o to zaslouží všichni okolo mě. Já bych byl stejně šťastný, kdyby skóroval kdokoliv jiný z týmu.

Jste brán jako kometa této sezony. Jak to vnímáte?

(usměje se) Takhle bych to asi úplně nebral. Jsem rád, že se mi daří, ale jak říkám, radši bych všechny góly dal pro to, abychom byli první, vedli krajský přebor a postoupili do divize. Sice mám nějakých patnáct gólů, ale jsme pořád jenom na druhém místě. Každopádně jsem rád, že se mi ve Slavii po přestupu z Olympie střelecky daří.

Ano, v krajském přeboru máte patnáct branek a to hrajete krajního záložníka. Sice upřednostňujete tým, přesto máte nějakou gólovou metu, na kterou byste chtěl dosáhnout? Když už jste to takhle rozjel.

Týmovou metou je divize, o tom už jsem mluvil. A osobní? Žádná asi není. Teď nedokážu říct, jestli chci překonat dvacet gólů či podobně. Takhle to úplně nemám. Hlavně chci, aby se nám dařilo, vyhrávali jsme, abychom z toho měli radost a co bude, tak bude.

Určitě o vás bude zájem klubů z vyšších soutěží. Zůstanete na další sezonu ve Slavii, i kdyby to třeba s postupem nedopadlo?

No, uvidíme, do téhle odpovědi bych se ještě nechtěl úplně pouštět. Prvořadě chci dosáhnout divize se Slavií a uvidíme, co bude. Doteď ještě nevíme, jestli by šlo nebo nešlo postoupit z druhého místa. Teď řeším jenom to, abychom hráli co nejlíp a poprali se o případný postup z druhé příčky. Co bude po sezoně, to bude po sezoně. Budu to řešit, až to bude aktuální.

Je vám 21 let. Jaké máte fotbalové cíle?

Můj fotbalový cíl je rozhodně hrát fotbal, co nejvýše to jen půjde. Určitě se nechci spokojit s krajem. Nechci, aby to znělo nějak moc namachrovaně, ale myslím si, že kraj je pro mě málo.

V minulém týdnu jste na webu Deníku v Královéhradeckém kraji ovládl anketu o hráče kola krajského přeboru, kde se hlasovalo pro jedenáct jmen. Co říkáte svému triumfu?

(zasměje se) Tady bych chtěl poděkovat hlavně pánům Šejvlovi a Strasserovi, kteří mi dali nespočet hlasů. Jsou to mí spoluhráči ze Slavie, byli na tom celé dny a jenom hlasovali pro mě. Tudíž to je především jejich zásluha. Možná ještě Jirka Pečenka se o to zasloužil hodně hlasama. Jako každé mužstvo i my v kabině máme pokuty za různé věci – pozdní příchody a podobně. Jsou v tom zahrnuté i hezké věci jako třeba hráč kola, sestava kola, nějaké góly. Kluci na to tedy koukali i z tohoto hlediska, že když vyhraju, budou z toho další peníze do naší klubové kasy.