"Jak tenhle arogantní, bezpáteřní člověk může znovu na tenhle post kandidovat? Nechápu to, všechno se ve mně vaří," neskrývá pohoršení Matějka. "Je to plivanec do tváře všem lidem, co se snaží fotbal dělat poctivě," doplňuje jedním dechem.

Co ho tak namíchlo?

Třeba Pilného vyjádření, že Romana Berbra skoro nezná, že ho viděl třikrát za pět let. "To je nehoráznost. Co si o sobě vůbec myslí? Všichni víme, jak to v našem fotbale, obzvláště v nižších patrech chodilo a chodí. Kdo všechno řídí a jaké má k ruce pomocníky. A Pilný coby bývalý "elitní" rozhodčí bude tvrdit, že o tom skoro nic neví, že je muzikant. To snad není pravda,“ pálí do žhavého Matějka.

Jeden příklad za všechny

V éře, kdy trénoval Dvůr Králové vstřelil jeho tým ve vypjatém derby s Trutnovem regulérní gól. Pět set lidí na stadionu pod Hankovým domem bouřilo radostí. Jenže… Světe div se. Asistent odmával ofsajd. "Na čí asi pokyn?," zamýšlí se ještě dnes. "Trutnov se tehdy zachraňoval a u nás prostě musel bodovat. Po utkání se to ve mně všechno vařilo. Proto jsem se vyjádřil diplomaticky, že soupeř byl Pilnější než my."

I po letech tuhle křivdu Pavel Matějka nezkousl: "Byl to jasný pokyn ze shora. Šlo o do očí bijící situaci. Klasický zářez. Video vše potvrdilo. Za ty roky poznáte jak je nebo není zápas řízený."

Pilný leží Matějkovi v žaludku především z lidského hlediska. "Místo, aby se po opilecké kauze z ligového duelu v Příbrami z fotbalového prostředí stáhl, tak tady bude vystupovat skoro jako čistá duše. To je nehoráznost! On se v tom prostředí coby sudí pohyboval na nejvyšší úrovni a teď se bude chtít zalíbit veřejnosti? To snad ne… Reagovat jsem musel. Je to moje forma protestu."

Jak dopadne páteční volba? Kluby mají ještě čas si všechno pořádně rozmyslet. Ale už jen pár hodin…