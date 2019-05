Královéhradecko /KOMENTÁŘ/ - Jednoznačně nejnavštěvovanější zápas krajského přeboru se hrál v Hořicích, tam zavítal rival z Lázní Bělohradu. Toto vyhecované derby nabídlo vše. Zápas sledovalo 520 diváků a rozhodně se nenudili.

Vše podstatné se odehrálo ve druhém dějství. Nejprve domácí Pečenka vybojoval pokutový kop, který nedokázala další hořická letní posila Neumann proměnit. Zlom přišel v 60 minutě, to nejprve viděl druhou žlutou kartu domácí Nečesaný a za následné urážky rozhodčího šel do sprch i Vávra. Hořice tak šli do devíti. A tuto výhodu dokázal Bělohrad využít.