„Bylo by krásné zopakovat nedávnou povedenou cestu až do Mnichova. Pro nás, co máme fotbal jako koníček, to může být celoživotní zážitek,“ pronesl po vítězném utkání brankář krajské reprezentace Jakub Vaníček. V dalším kole čeká výběr trenérů Dvořáka, Čápa a Kabeláče soupeř ze Středočeského kraje.

Zúčastnit se finálového turnaje UEFA Region's Cupu, to je sen každého amatérského fotbalisty, který se probojoval do kteréhokoliv výběru krajské fotbalové reprezentace. Nejinak je tomu u hráčů, jež povolali do svého kádru trenéři Královéhradeckého KFS Miloš Dvořák, Roman Čáp a Tomáš Kabeláč.

Na úvod kvalifikace došlo k východočeskému derby a vněm si svěřenci zmiňovaného trenérského tria vcelku hravě poradili se soupeřem, z Pardubického kraje. Hrálo se v Chrudimi a už v 5. minutě otevřel skóre útočník hradecké Slavie Adam Novotný. Poločasovou přestávku svými brankami orámovali trutnovští Martin Knap a Štěpán Čechovič, aby gólové hody vítězného mužstva dokonal v 64. minutě svou druhou trefou Novotný.

Amatérské Euro? Úroveň třetí české ligy

Alespoň čestného úspěchu dosáhli poražení v 90. minutě, kdy se prosadil Kabourek. Velkou část královéhradeckého výběru tvořili hráči hradecké Slavie (Jakub Vaníček, Tomáš Vošlajer, Ondřej Mates, Jan Kabeláč, Adam Novotný, Michal Strasser), Trutnova (Marcel Štěpánek, Štěpán Čechovič, Vítězslav Horčička, Martin Knap, Patrik Brejcha, Jiří Turner, Josef Zezula), jež doplnili dva borci z Nového Bydžova (Nikolas Bekera, Filip Drobný), Náhoda (František Baláž, Josef Locker) a Jan Škoda z Červeného Kostelce.

V dalším kole, jež bude kvalifikačním čtvrtfinále, nastoupí výběr Královéhradeckého kraje 31. října proti fotbalistům ze středočeského regionu.

Kvalifikace Region's Cupu - 1. kolo

Pardubický KFS - Královéhradecký KFS 1:4 (0:2)

Fakta - branky: 90. Kabourek - 5. a 64. Novotný, 39. Knap, 61. Čechovič. Sestava Královéhradeckého KFS: J. Vaníček - Strasser, J. Škoda, Mates, F. Drobný - M. Knap (70. J. Kabeláč) - Vošlajer (57. M. Štěpánek), Čechovič, Hořčička (57. Brejcha), Zezula (72. Turner) - A. Novotný (70. N. Bekera).

Čtvrtfinále náš výběr odehraje do 31. 10. 2023 s výběrem Středočeského kraje.

Úvodní kvalifikační utkání za vítěze zhodnotila brankářská jednička Jakub Vaníček. Toho dělilo jen pár sekund od vychytané nuly, každopádně i on stejně jako jeho spoluhráči svým výkonem přispěl k důležitému výsledku, který nechává členy kádru dál snít o účasti na závěrečném turnaji.

Jakube, máte za sebou první kvalifikační zápas na Region's Cup. Jak těžké derby s pardubickým výběrem bylo?

Na obou stranách byla znát nesehranost, jak to u těchto výběrů bývá, ale u nás se projevila větší fotbalová kvalita individualit.

Jakub VaníčekZdroj: archiv DeníkuVýsledek vypadá jednoznačně. Ze kterých hráčů panovaly původní obavy a kdo naopak vyčníval ve hře vašeho mužstva?

Obavy panovaly z Máry Kadrmase, každý tým si musí dát pozor na Jindru Václavka, který se umí orientovat ve vápně. U nás vyčnívali Honza Škoda, Martin Knap, Pepa Zezula a Áda Novotný, kteří jsou tahouny i ve svých kmenových klubech.

Na Region's Cup vede dlouhá cesta, nyní vám v cestě stojí výběr Středočeského kraje. Jak se na zápas těšíte?

Těším se moc, Středočeský kraj má určitě kam sáhnout, takže se dá čekat hezký zápas.

Výběr Královéhradeckého kraje nereprezentujete poprvé. Co pro vás Region's Cup znamená a věříte, že se dostanete na finálový turnaj?

Bylo by to krásné zopakovat tehdejší povedenou cestu až do Mnichova. Pro nás, co to máme jako koníček, to může být celoživotní zážitek.

