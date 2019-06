„Už v kabině bylo vidět, že jsou kluci nervózní. Na takové úrovni nikdo z nich nenastupoval. Ale to je úděl tohoto turnaje,“ řekl trenér Miloš Dvořák.

Ten vede v divizi Trutnov a hráči z jeho klubu společně s borci ze Dvora a Náchoda tvoří základ mužstva. Na turnaji nastupují fotbalisté, kteří neměli v posledních třech letech profesionální smlouvu.

Na Španělích to však nebylo příliš vidět. Jejich individuální kvalita byla ohromná. Zářili i v zakončení. „Nemáme se za co stydět, ale soupeř ukázal kvalitu, byl zkrátka lepší,“ řekl obránce Tomáš Kabeláč.

Bylo to tak, i když Češi kousali. Ve 3. minutě trefil Martin Malý tyč, pak udeřil soupeř. Později však mohl vyrovnat Jakub Petřík, útočník FC Hradec, ale přestřelil zblízka prázdnou bránu.

„Sice jsem nekoukal na soupisku, ale zdálo se mi, že oni mají také zkušenější plejery. V šanci, v které byl Kuba, oni už byli stokrát, tisíckrát. To se projevilo, oni proměňovali. Zato my se na gól nadřeme,“ litoval obránce Dvora Králové Jiří Rejl.

Španělé pak skórovali těsně před přestávkou a ve druhé půli skóre dotvořili. „Byla tam velká síla,“ uznal trenér Dvořák. Ve čtvrtek hraje tým proti Rusku.

Takového soupeře nepotkal

/ROZHOVOR/ Kope divizi za Náchod, v přípravě si zahrál proti klubům z české třetí ligy, i proti druholigovému Žižkovu. Přesto obránce Tomáš Kabeláč po prvním utkání Region's Cupu proti Španělům (0:3) říkal: „Upřímně, asi nikdy jsem nehrál proti tak individuálně vyspělému mančaftu.“

Opravdu ne?

Trošku těžko se to porovnává, protože oni hrají jinak než Češi. Možná Mšeno v divizi. Tam hrají třeba bývalý reprezentant Jirka Štajner nebo dlouholetý ligový hráč Tomáš Čížek. Ze Španělů jsem byl hodně překvapený.

Co vám chybělo?

Muselo by se všechno sejít. Nevím, jestli by nám vůbec pomohlo, kdybychom vedli 1:0. Oni jsou natolik kvalitní, že by se asi do naší obrany dostali.

Bylo tam i pár rozmíšek. Byli nepříjemní?

Pár z nás to podráždilo dost. Kluci ze Španělska řvali i po normálním faulu, jako bychom jim zlámali nohy. Bylo to nepříjemné, ale výsledek to neovlivnilo.