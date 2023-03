Jednotlivá mužstva prozradila, s jakým cílem jdou do jara. V čele má devítibodový náskok Nový Bydžov B. Jeho hlavním cílem je však zapracování mladých hráčů do mužského fotbalu. Pod ním je tabulka nesmírně vyrovnaná a bude zajímavé sledovat jarní dostihy.

JAKO I. B třída, skupina A

RMSK CIDLINA NOVÝ BYDŽOV B (1. místo, 35 bodů)

Tomáš Podhajský, sekretář klubu: „Cílů máme před jarní části aktuální sezony hned několik. Nadále bychom chtěli pokračovat v zapracovávání mladých talentovaných hráčů do dospělého fotbalu, navázat na povedené podzimní výsledky i výkony a hlavně bavit naše věrné fanoušky.“

TJ SLAVOJ SKŘIVANY (2. místo, 24 bodů)

Jiří Suchánek, trenér: „V jarní části sezony bychom se chtěli vyhnout značným výkyvům ve výkonech i ve výsledcích, ale vzhledem k tomu, že hned několik hráčů řešilo v zimní přestávce zdravotní trable, nebude to určitě jednoduché. Bydžovské béčko má soutěž skvěle rozehranou, ostatní týmy horní části tabulky jsou velmi vyrovnané a v této konkurenci bude velkým úspěchem umístění v první trojce.“

TJ SPARTAK KOSIČKY (3. místo, 23 bodů)

Milan Pražák, trenér: „Naším cílem pro jarní část soutěže je pohybovat se v horní polovině tabulky nebo v horším případě někde kolem klidného středu. Do startu mistrovských zápasů bychom ještě chtěli přivést do mužstva jednoho až dva nové hráče.“

1. FK NOVÁ PAKA (4. místo, 22 bodů)

Václav Horák, sekretář klubu: „Sice jsme po podzimu na čtvrtém místě, přesto je základním cílem záchrana v soutěži. Naše skupina je až nebývale vyrovnaná, vždyť na dvanáctý Rudník máme náskok pouhých šesti bodů. Kádr nám přes zimu zůstal pohromadě, proto věřím, že bude tým předvádět výkony, jaké se budou líbit a postačí k vyhnutí se bojům o záchranu.“

SK JIČÍN B (5. místo, 22 bodů)

Jaroslav Řeháček, trenér: „Chceme se určitě pohybovat v přední části tabulky a zapojovat nadějné dorostence do dospělého fotbalu. Zároveň bychom rádi v co největší míře pokračovali ve spolupráci s naším A týmem, který nastupuje v krajském přeboru.“

FK KOPIDLNO (6. místo, 20 bodů)

Tomáš Sedláček, trenér: „Před podzimní částí sezony bylo mým cílem páté místo. Sice jsme v polovině soutěže šestí, ale naše plány se více méně nemění. Chceme být stále do pátého místa a klidně i potrápit soupeře před námi. S výjimkou bydžovské rezervy, která vede s velkým náskokem. Příprava byla dobrá, kluci chodili, běhalo se, až samotné zápasy nás ale prověří. Mezi týmy jsou malé bodové rozdíly, popereme se o bednu.“

FK DOLNÍ KALNÁ (7. místo, 20 bodů)

Tomáš Navrátil, trenér: „Cílů do jarní části máme několik, tím hlavním je hrát dobrý fotbal, který bude bavit nejen hráče a tím je u fotbalu udrží, ale i naši početnou a náročnou diváckou kulisu. No a samozřejmě získávat body. Po podzimu to máme rozjeté velmi dobře, takže pokud se nám vydaří vstup, můžeme pomýšlet na historicky nejlepší umístění za naše desetileté působení v I. B třídě. Pakliže ho zpackáme, budeme namočeni do bojů o záchranu. Sehráli jsme pět přípravných utkání s kvalitními soupeři, občas jsme i potrénovali, kvalitní kádr nikdo neopustil, takže připraveni jsme. Už aby to po téměř pětiměsíční pauze Pod Kaštany opět vypuklo.“

SK SPARTA ÚPICE (8. místo, 19 bodů)

Bohumil Kafka, sekretář klubu: „Do jara vstupujeme s tím, že cílíme na první polovinu tabulky, která by měla být v našich silách. Kádr zůstal téměř pohromadě, ale trápí nás úzký hráčský materiál, spoléháme na domácí hráče. Věříme, že se budeme moci opřít hlavně o domácí prostředí a že nás podpoří i diváci na našem stadionu.“

TJ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM (9. místo, 18 bodů)

Jiří Rejl, trenér: „V jarní části sezony bychom chtěli dosáhnout dílčích cílů, kterých se nám nepodařilo dosáhnout v podzimní části. Prvním z nich je stabilizace kádru v tom směru, abychom na všechny zápasy nebo alespoň většinu měli převážně stejnou sestavu a nebylo to pomalu každý týden jiné. S tím souvisíi druhý cíl v podobě větší vyrovnanosti výkonů, jelikož na podzim jsme jednou, dvakrát zahráli dobře a pak zase totálně propadli. Pokud se nám povede toto, tak věřím i v naplnění třetího cíle, kterým je umístění v TOP 3.“

FC VRCHLABÍ B (10. místo, 18 bodů)

Pavel Kraus, trenér: „V jarní části sezony bychom rádi do sestavy zařazovali mladé hráče včetně našich dorostenců. Přehnané ambice nemáme, chtěli bychom hrát klidný střed tabulky bez záchranářských starostí.“

TJ SOKOL STARÁ PAKA (11. místo, 17 bodů)

Jaroslav Bíl, předseda klubu: „Víme, že nás od záchranářských starostí dělí velice malý počet bodů a po každém odehraném kole se může koupat v těchto nepříjemných pocitech někdo jiný. Během zimy jsme se potýkali s nízkou účastí na trénincích. Chápu, hodně dělá práce, odpolední směny jsou nepřítelem fotbalu, ale velkým procentem neúčasti je spíš nezodpovědnost a nedostatečná solidarita vůči trénujícím. Navíc běhat se nikomu nechce, na to jsou všichni velcí fotbalisté, kteří to nepotřebují. Moje představa o připravenosti na jaro a boj o každý bodík je úplně jiná. Pro nás je každopádně důležité nesestoupit a udržet se v polovině tabulky. Jeden přestup pro posílení jsme uskutečnili.“

TJ RUDNÍK (12. místo, 16 bodů)

Martin Kučeravý, sekretář klubu: „Jednoznačným cílem je záchrana v soutěži. Náš kádr je víceméně stabilizovaný, opustil nás pouze Dominik Kršík, který zamířil do FC Vrchlabí. Tým naopak doplnil Břetislav Sýkora z Černého Dolu.“

TJ SOKOL NEPOLISY (13. místo, 12 bodů)

Milan Havlík, vedoucí mužstva: „Původně jsme se chtěli pohybovat v klidném středu tabulky, což se ale momentálně neděje. Proto je naším hlavním cílem pokusit se v tabulce posunout o nějakou tu příčku vzhůru.“

FC SPARTAK KOBYLICE (14. místo, 7 bodů)

Pavel Klimt, trenér: „Náš cíl je víceméně pokusit se o nemožné v podobě záchrany krajské I. B třídy. Moc dobře jsme si totiž vědomi, jaká je realita, kdy nás nejvíce trápí personální stav. Jsme malá vesnice a nemáme moc kde brát. Ale jak už jsem řekl, nic nebalíme předem a zkusíme na jaře zabojovat.“