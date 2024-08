Nymburský deník už několik let sleduje úspěšnou sportovní kariéru nymburského…

FK Chlumec nad Cidlinou B

CÍL – Richard Vlášek, trenér: „Chceme předvádět atraktivní fotbal, zapracovat mladé hráče do základní sestavy, mít dobré propojení směrem k C mužstvu a ideálně posunout dalšího hráče do A týmu. Využívat moderních metod v trénování i hodnocení (veo kamera, GPS vesty, rozbory v TV), zapojení fyzioterapeuta a kondičního trenéra, úbytek zraněných hráčů. Přitáhnout další diváky (změna hracího dne na sobotu od 14 a 17 hodin), být pozitivní směrem k rozhodčím i soupeři, užít si pobyt v týmu (zkvalitnění zázemí v kabinách – TV, šipky, fotbálek) a nový kiosek.“