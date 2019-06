Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou oslavili 100. let od založení klubu výhrou na penalty v derby proti Novému Bydžovu. To se navíc hrálo před kamerami České televize a před fantastickou návštěvou, když si do útulného areálu našlo cestu 1147 diváků! Samotný zápas přinesl hned čtyři branky a remízu 2:2.

Televizní bitvu rozhodly až penalty. | Foto: Václav Mlejnek

Nejprve poslal domácí do vedení po závaru Miroslav Kučera, na to hostující Nový Bydžov odpověděl krásnou kombinací, kterou zakončoval Michal Voldán. Poté se blýskl domácí kanonýr Jan Labík, který pohotovou patičkou dal na 2:1. Jenže v samotném závěru dokázal utkání poslat do pokutových kopů střídající Pavel Mejstřík. V rozstřelu se vyznamenal domácí gólman Ladislav Kukal a zasloužil se o výhru Chlumce.