„Poprvé v životě nejsem schopen něco komentovat. Jedině můžu citovat legendárního trenéra pražských Bohemians pana Pospíchala: fotbal nemá logiku,“ těžko hledal slova Karel Klimeš, předseda polického Spartaku.

„Po dvoudenních oslavách postupu B týmu jsme si o bodech nedělali iluze. Jsme parta, co hraje doslova za párek. A i to bylo to, proč jsme uspaným domácím nasypali v závěru za 11 minut 4 góly. Klobásová parta našeho týmu, včetně nasazených šikovných dorostenců, je víc než vše ostatní. Máme perspektivu jít dále,“ uvedl Vlastimil Krykorka, vedoucí hradeckého mužstva.

Odepisovaný Rychnov má nakonec 40 bodů

Málo vídaný byl také první poločas duelu Rychnova nad Kněžnou s posledním Černilovem, během kterého domácí borci vsítili osm branek! Desítky se však nedočkali, neboť po změně stran přidali už pouze jediný úspěch.

„Utkání nemá cenu hodnotit, výsledek mluví jasně. Chtěl bych poděkovat Černilovu, že k nám v zimě uvolnil dva hráče. Končí černilovský zázrak v krajském přeboru. Jedním z jeho strůjců byl trenér Honza Chasák, který má za sebou letošní zázrak na naší lavičce. Po podzimu jsme byli odepisováni k sestupu, ale nakonec je z toho 40 bodů,“ pronesl Václav Brůžek, předseda rychnovského klubu.

Devět gólů padlo také v Jičíně, kde se představilo béčko Chlumce nad Cidlinou. Ve městě pohádek však byla k vidění o poznání vyrovnanější a atraktivnější bitva plná zvratů. Domácí v závěru dvěma góly otočili skóre na svoji stranu (5:4).

Krajský přebor – sestava 30. kola podle Deníku: Hubička (Libčany) – Mates 2 (Slavia Hradec Králové), Poděbradský 2 (Jaroměř), Drobný 6 (Nový Bydžov) – J. Nálevka 2 (Jičín), Vaníček 2 (Chlumec nad Cidlinou B), Veselý (Rychnov nad Kněžnou), Kuneš 2 (Třebeš) – Zajíček 8 (Rychnov nad Kněžnou), Blažek 11 (Nový Bydžov), D. Drozd 2 (Hořice).

„Fotbal je krásná hra, když se chce a umí se. Obě družstva chtěla, hrála a bylo z toho nádherné utkání,“ řekl trenér Zbyněk Houška, pro kterého to bylo poslední střetnutí na lavičce jičínského celku. „V závěru nám došly síly a domácí strhli vítězství na svoji stranu,“ pravil lodivod chlumecké rezervy Richard Vlášek.

Nový Bydžov při oslavách postupu do divize před návštěvou kola (458) přejel Dobrušku 5:0. „Poslední představení před celou cidlinskou rodinou se náramně vydařilo, tak jako celá sezona,“ pochvaloval si kouč RMSK Cidlina Petr Průcha.

„Je radost sledovat propracovaný manuál domácích, kteří hrají s velkou lehkostí a zaslouženě postupují. My si po horších fotbalových letech s pokorou užíváme osmé místo,“ prohodil Petr Jánský, trenér Dobrušky.

Vyhrála také druhá Slavia Hradec Králové. Sešívaní v Orlické kotlině přetlačili v sousedském derby Vysokou nad Labem 2:1, když všechny branky zápasu padly v rozmezí 19. a 23. minuty.

Velmi dobré jaro s úspěšnou záchranářskou misí zakončily Hořice, které ve svém stánku roznesly Kostelec nad Orlicí 5:2. „Výkon a výsledek jsou jsou pěknou tečkou za velice dobrým jarem. Zápas si hráči užili a potvrdili asi nejlepší půlrok působení v krajském přeboru. Nedělní podvečer se vším všudy ukázal, proč je radost dělat fotbal,“ spokojeně hodnotil duel Josef Vydra, předseda hořické Jiskry.

Jaroměř se posunula na třetí místo

Jaroměř si dojela pro cennou výhru 3:1 do Vrchlabí a díky zaváhání Police nad Metují se posunula na konečné třetí místo. „Vyrovnané utkání, kterému by více slušela remíza,“ myslí si kouč horalů Michael Hradecký.

Jediný penaltový rozstřel byl k vidění ve Rtyni v Podkrkonoší, kde Červený Kostelec remizoval s Libčany 1:1 a v pozápasové dovednostní disciplíně prohrál 4:5. Hosté kvůli okolnostem nasadili do brány hráče Lukáše Hubičku a byl to právě on, kdo měl největší podíl na dvoubodovém importu.

V normální hrací době ho domácí nepřekonali a to ani z pokutového kopu, vlastním gólem se o to postaral pouze spoluhráč Novotný. V rozstřelu jednu penaltu chytil a u druhé dokonale rozhodil soupeřova hráče, který následně úspěšný nebyl.

Co ještě víkend přinesl?

Čisté konto tentokrát vychytal novobydžovský Strýhal a duo z Rychnova nad Kněžnou (T. Finkeho střídal v 62. minutě Tobiška). Čtrnácté jarní kolo nepřineslo žádnou červenou kartu. V osmi odehraných zápasech padlo celkem 46 branek, což dělá průměr téměř šest gólů na jedno utkání.

Z toho vyplývá, že se dařilo i střelcům. Čtyři trefy zaznamenali rychnovský kanonýr Zajíček a David Drozd z Hořic. Hattrick zapsal Veselý z Rychnova nad Kněžnou. Dva góly vsítili třebešský Kober, jičínský Nálevka a Blažek z Nového Bydžova.

Statistiky po třiceti odehraných kolech

Nejlepší střelci: 30 – Blažek; 26 – N. Bekera (oba Nový Bydžov); 25 – Zajíček (Rychnov nad Kněžnou); 20 – Klapkovský (Police nad Metují); 16 – Krotil (Slavia Hradec Králové); 15 – Ryšavý (Třebeš), Pečenka (Slavia Hradec Králové); 14 – Kocourek (Jaroměř), J. Pražák (Vysoká nad Labem), J. Matějka (Police nad Metují); 13 – M. Hofman (Libčany); 12 – Řezáč (Slavia Hradec Králové), Mrázek (Chlumec nad Cidlinou B), Votrubec; 11 – Miloš Exnar ml. (oba Jaroměř), Hartman (Chlumec nad Cidlinou B), Škoda (Červený Kostelec); 10 – Tipelt (Červený Kostelec), Hašek (Kostelec nad Orlicí), Dvořák (Dobruška), Gorol (Jaroměř).

Gólmani s vychytanými nulami: 10 – Strýhal (Nový Bydžov); 9 – Mašek (Slavia Hradec Králové), Vacho (Police nad Metují); 8 – Červenka (Jaroměř); 6 – Matoušek (Kostelec nad Orlicí); 5 – Moník (Slavia Hradec Králové), Klekner (Vrchlabí), Krejčí (Hořice); 4 – Mäsiar (Jičín); 3 – Heřman (Třebeš), Pavliš (Vysoká nad Labem), Středa (Červený Kostelec), F. Effenberk, Pěnička (oba Dobruška), T. Finke (Rychnov nad Kněžnou), Němec (Chlumec nad Cidlinou B), Lehký (Nový Bydžov); 2 – Čábelka, Rolejček, Tošovský (všichni Libčany), Kašpar (Vysoká nad Labem), Kukal (Chlumec nad Cidlinou B), Linhart (Hořice), Janalík (Vrchlabí), Šebesta; 1 – Syrový, Vacek (všichni Rychnov nad Kněžnou), Zaal (Třebeš), Prokhyra (Jaroměř), Vlk (Chlumec nad Cidlinou B).