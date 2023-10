Ty jo (zamyslí se). Řekl bych, že už jednou se mi to povedlo. Ano. Když jsem hrál za Živanice divizi, tak se mi podařilo dát čtyři góly. Ale domnívám se, že to bylo jednom jednou, takže teď to je podruhé.

A větší počet branek?

To nevím, ale asi ne.

Teď jste si tedy vyrovnal svoje maximum?

Ano, tohle je moje maximum.

Bylo to teď o to snazší, že jste hráli proti poslednímu Novému Městu, které je momentálně nejslabší v soutěži?

Určitě to bylo znát. Mají hodně mladé kluky, kteří jsou nezkušení. Bylo vidět, že jsou poslední. Ale nemůžu říct, že by se nesnažili, třeba mají budoucnost.

Můj poslední hattrick? Už jsem tak starej, že si to nepamatuju, usmívá se Ujec

Šlo o zápas, který jste si užil?

Jo, to rozhodně, všichni z týmu jsme si ho užili. Určovali jsme tempo hry a šli jsme si za vítězstvím. Před zápasem jsme si říkali, že to hlavně nesmíme podcenit. Protože máme za sebou nemilou zkušenost z Kunčic, kde jsme v poločase vedli 4:1 a nakonec jsme to „dotáhli“ na prohru 4:5. Což byl pro nás takový vykřičník, aby se nám tohle neopakovalo.

V posledních zápasech jste se vždy střelecky prosadil, teď dokonce čtyřikrát. Dostáváte se do formy, kterou byste chtěl mít?

Ale jo, myslím si, že i celkově mančaftu se začíná dařit. V létě přišlo pár nových kluků a nějakým způsobem si to začalo sedat. Je to zápas od zápasu lepší a lepší.

Sledujete pořadí kanonýrů soutěže?

Ne ne, tohle moc nesleduju, skoro vůbec. Ani předtím jsem kanonýry nesledovat, ale když jsme hráli krajský přebor, tak to bylo aspoň na livesportu. Naše současná soutěž na livesportu není, tak teď ani moc nevím, kde bych na to koukal (zasměje se). Ale v kabině se o tom bavíme.

Milan Ujec z Vysoké nad Labem (na zemi)Zdroj: Miroslav Holub

Jste na čísle 11 a ztrácíte jeden gól na první místo.

Jo aha, tak to nevím. O kanonýrech se vůbec nebavíme, to spíš jen o tabulkovém pořadí, kolikátý jsme a podobně. Já jinak ani přesně nevím, kolik mám gólů, tohle nesleduju. Mě spíš zajímá tým, jak jsme na tom. Nikdy jsem tohle neměl moc rád, aby někdo chodil, že má deset gólů a takhle. Protože vím, že jako útočník bych sám dokázal ho… a ti kluci mi na to prostě musejí přihrát. Nejsem Messi, abych udělal pět hráčů a dal góla. Tohle mám zaryté v sobě od začátku. Když je dobrý tým a daří se mu, tak se daří i útočníkovi. Takhle to prostě funguje.

Takže vás ani neláká vyhrát střeleckou soutěž?

Ne, vůbec, to mě neláká. Spíš chci, aby se mančaftu dařilo. I když my stejně nějaký daný cíl nemáme, pan Dejnožka nám vyloženě žádnou metu nedával. Tlak na nás není. Říkal nám, abychom si užívali každý zápas a co z toho bude na konci sezony, to se uvidí.

PODÍVEJTE SE: Ujec rozhodl utkání v Železnici, Vysoká si odvezla všechny body

Teď jste se dostali na první místo, tak by bylo ideální ho udržet, ne?

Jdeme zápas od zápasu a ideální by to samozřejmě bylo. Tohle by bylo super, ale jak říkám, žádný tlak na nás není. Že by nám řekl, že musíme postoupit, to ne. Není to priorita. Užíváme si to, v kabině je pohoda a jdeme zápas od zápasu.

Přesto když už jste se dostali takhle nahoru, tak návrat do přeboru, kde Vysoká působila X let, by určitě lákavý byl, že?

To by bylo super.

Je to tedy motivace?

Určitě.