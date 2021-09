Divize – skupina C: Trutnov – Libiš, Vysoké Mýto – Náchod, Tochovice – Dvůr Králové (vše 15.30).

Krajský přebor mužů má odehraných devět kol. Jubilejní desáté je na programu právě nyní. Ve sváteční den na svatého Václav se odehraje kompletní porce osmi zápasů. Do hry tak půjde všech šestnáct mančaftů.

Ve třetí lize do bojů zasáhne dvojlístek FC Hradec Králové B a Chlumec nad Cidlinou, v divizi to pak bude trio Trutnov, Dvůr Králové a Náchod.

