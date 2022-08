Před startem mistrovských soutěží se nejprve odehrálo dvacet zápasů předkola, kde se už představily i tři mančafty z krajského přeboru (všechny postoupily dál). Nyní vstoupí do soutěže zbývajících dvanáct týmů nejvyšší krajské soutěže (rezerva Chlumce nad Cidlinou pohár nehraje).

Na co se ve středu těšit? Ostře sledovaný bude duel velmi dobře hrajícího nováčka I. A třídy z Železnice s libčanským obhájcem pohárového prvenství. Zajímavé bude jistě i hraničářské derby Broumov versus Police nad Metují.

Obrat z říše snů! Parádní otočku z 0:3 na 4:3 dokonal svým gólem nestor Havlíček

Solidní divácká návštěva by mohla zavítat do Velichovek, kde se představí sousední Jaroměř. To samé platí i v případě střetu Javornice s Týništěm nad Orlicí.

Dramatickou podívanou slibuje střetnutí České Skalice s Červeným Kostelcem. Královéhradecká Slavia coby největší favorit zavítá do Třebechovic pod Orebem.

Program zápasů 1. kola

Středa 24. srpna, 18.00: Železnice – Libčany, Kopidlno – Třebeš, Stará Paka – Vrchlabí, Broumov – Police nad Metují, Nový Hradec Králové – Kostelec nad Orlicí, Třebechovice pod Orebem – Slavia Hradec Králové, Kunčice – Vysoká nad Labem, Javornice – Týniště nad Orlicí, Česká Skalice – Červený Kostelec, Předměřice nad Labem – Solnice, Velichovky – Jaroměř, Hronov – Jičín (hřiště Velké Poříčí), Zdelov – Rychnov nad Kněžnou, Skřivany – Roudnice; úterý 30. srpna, 18.00: Stěžery – Dobruška; středa 31. srpna, 18.00: Dolní Kalná – Hořice v Podkrkonoší.