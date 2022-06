V posledním odehraném kole jste minulý víkend prohráli v Lovčicích 1:5 s béčkem Chlumce, co rozhodlo?

Chlumec má velmi široký kádr plný kvalitních hráčů, kteří nás přehrávali ve všech směrech. My jsme odjížděli v oslabené sestavě, a to rozhodlo o jednoznačném a zaslouženém vítězství Chlumce.

Předtím jste však dvakrát vyhráli. Jak důležité to bylo směrem k záchraně?

Důležité to určitě bylo. Celá tato sezona byla ve středu tabulky velice vyrovnaná a týmy na chvostu neztrácely moc bodů k záchraně. Vydařily se vám dva zápasy a tabulkou jste se hned mohli posunout klidně o čtyři místa nahoru.

Měli jste v hlavách nějaké záchranářské starosti, nebo jste si něco takové vůbec nepřipouštěli?

Nic takového jsme v hlavách neměli. Soustředili jsme se každý zápas jen sami na sebe a nebyli jsme v těch sestupových vodách tak namočení, aby jsme to museli řešit.

Týmu se jarní část sezony příliš nevyvedla, čím si to vysvětlujete?

Nevyvedla se nám díky vlivu mnoha zranění u klíčových hráčů. V zimě jsme přišli o tři hráče, kteří byli přínosem pro tým a jakmile se zranili další, tak jsme v mnoha duelech nebyli konkurence schopným týmem. Na druhou stranu jsme měli i zápasy, kdy jsme byli lepším týmem, ale prohráli jsme. Nezbývá nám nic jiného, než to všechno hodit za hlavu, se ctí dohrát sezonu a připravit se na tu novou.

MIACOM Krajský přebor - 30. kolo, sobota 15 hodin: FC Vrchlabí - FK Jaroměř

Teď trochu pozitivněji. Vy jste ovládl anketu za 28. kolo, kdy jste na penalty porazili Kostelec nad Orlicí, potěšilo vás, že jste byl zvolen?

Velmi mě to potěšilo. Je čest být vybraný mezi jedenáctkou nejlepších hráčů kola. A o vítězství v anketě rozhodla hlavně moje rodina, která aniž bych je o to žádal, tak se s velkou vervou pustila do hlasování. Moc jim za to děkuji.

O víkendu vás čeká poslední kolo s Jaroměří, dá se očekávat hodně těžký mač?

Jaroměř je velmi kvalitní soupeř, který je také po zásluze v tabulce tam, kde je. My jdeme ale do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. Určitě nás nečeká nic lehkého, všichni se však s letošní sezonou chceme rozloučit vítězně a poděkovat našim fanouškům za podporu.

Vy hrajete za Vrchlabí celou kariéru. Je to pro vás srdeční záležitost?

Přesně tak. Vrchlabí je město, kde jsem se narodil a žiji celý život. Je to pro mě velká srdeční záležitost.

Kde by se podle vás měl vrchlabský fotbal pohybovat?

Na divizi určitě nemáme. Krajský přebor je ideální soutěž, jen je škoda, že jsme v tabulce takhle dole. Jsem si jistý, že kdybychom měli k dispozici celý kádr, tak budeme v horní polovině tabulky.

Máte jedno z nejhezčích zázemí v kraji. Jak se vám v krásném areálu hraje?

Je to krásný a moderní stadion, v areálu se mi hraje velice dobře. Máme perfektní zázemí a i vedení klubu dokáže sehnat dost sponzorů. Co se toho týče, tak je vše super.

Petr Žďárský, FC Vrchlabí.Zdroj: archiv

Jak nejlépe relaxujete v letní přestávce?

Mám dvě malé děti, takže trávím veškerý svůj volný čas s rodinou. Fotbal je velice časově náročný sport, proto mám radost, že na ně teď budu mít mnohem více času.

Fandíte Spartě nebo Slavii?

Od malička jsem velký fanoušek Sparty. Doufám, že příští titul už bude konečně tam, kde má být.