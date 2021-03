Dalšího velkého úspěchu dosáhl ve čtvrtek večer český klubový fotbal. Pražská Slavia ve skotském Glasgow dokonala postup do čtvrtfinále Evropské ligy a již v pátek, hodinu po poledni, se dozví dalšího soupeře. Bude jím jeden ze sedmičky Manchester United, Arsenal, Villareal, Granada, AS Řím, Ajax Amsterdam či Dinamo Záhřeb.

Jak čtvrtfinálový úspěch sešívaných viděli před týdnem zvolení členové do Výkonného výboru OFS Trutnov? To vám ve čtyřech odpovědích prozradí kompletní šestice dotázaných.

Jak se vám líbil čtvrteční duel a na kolik procent jste očekávali po prvním utkání v Praze postup Slavie?

Pavel Hrubeš: „Tento zápas byl podobný tomu minulému proti Rangers. Moc fotbalové krásy nepobral, převládalo v něm hodně nepřesností a šlo o tuhý boj. Určitě jsem věřil, že Slávia na soupeře má, ale procentuálně jsem to pořád bral 50 na 50.“

Stanislav Ježek: „Zápas se mi líbil výsledkem a postupem Slavie. Té jsem věřil, výsledek 2:0 jsem dokonce i tipoval. Nelíbila se mi však neúměrně tvrdá hra Rangers, která nebyla na hraně, ale spíš daleko za hranou. Může za to rozhodčí, jemuž dost dlouho trvalo než začal přestupky patřičně trestat.“

Bohumil Kafka: „Z pohledu nestranného fanouška si myslím, že to moc krásný fotbal nebyl, ale hrálo se o hodně, tak to jde pochopit. Jelikož jsem příznivec sešívaných, tak jsem si postup našich přál a věřil v něj.“

Radek Kotyk: „V postup jsem věřil, čekal jsem ale druhou remízu.“

Karel Šiling: „Upřímně jsem v postup Slavie na 100 procent věřil, dokonce jsem na něj měl i vsazeno. Hra hostujícího mužstva se mi od úvodních minut líbila. Od Skotů jsem tak trochu tvrdou hru očekával, ale to, čím se nakonec prezentovali, bylo hodně za hranou.“

Jiří Štěpař: „Řekl bych to asi takto. Líbil se mi výsledek, ale s fotbalem to jinak nemělo mnoho společného. Nad způsobem boje domácích mi doteď zůstává rozum stát. Před utkáním jsem alibisticky viděl šance 50 na 50, neměl jsem úplně názor.“

Vedle výborného kolektivního výkonu byli v Glasgow vidět i skvělé individuality. Které tři borce byste vyzdvihli a proč?

Pavel Hrubeš: „Stanciu opět potvrdil, že to má v noze. Líbili se mi také oba stopeři Kúdela s Delim. Ti hráli opravdu výborně.“

Stanislav Ježek: „Pravda, tým si s tvrdou hrou poradil a nenechal se vyprovokovat k oplácení. Mně se líbil Provod - bojovník, Olayinka - držák a jeho gól byl hrozně důležitý pro klid týmu. No a samozřejmě Stanciu - ten má formu a jeho góly jsou parádní. Pochvalu však zaslouží i další včetně Koláře, který do toho šel doslova po hlavě.“

Bohumil Kafka: „Z výkonů bych to vyzdvihl takto: trenéra Trpišovského za sestavu a taktickou připravenost týmu. Stanciu dal důležitý gól (ve dvojzápase dva) a prostě o tom to je. No a obecně musím vyzdvihnout kolektivní výkon celého týmu a mentální nastavení v tomto zápase.“

Radek Kotyk: „Mně se nejvíc líbili stopeři Deli s Kúdelou a tentokrát i Bořil. Nic soupeři nedovolili, a to se ten boreček v útoku Morelos hodně snažil. Neopomenu Stanciua, který nebyl moc vidět, a pak to tam zase vymetl.“

Karel Šiling: „Vyzdvihl bych dva hráče. A to Simona Deliho a Alexandera Baha. Oba předvedli vynikající obrannou hru a soupeře do ničeho nepustili. Z jejich strany to byl super výkon.“

Jiří Štěpař: „Nemyslím, že by někdo vyloženě vyčníval svým výkonem. Nebyl to tradiční zápas od Slavie, ani tradiční taktika. Ale pokud bych musel jmenovat: Olayinka - střelec důležité první branky, Vágner - bez zkušeností nastoupil ve složité situaci do utkání a nezklamal, Deli - musel uhrát nespočet tvrdých soubojů, branku SKS nedostali, to byl základ.“

Ze strany Skotů šlo o velké morální zklamání. Čím si vysvětlujete styl hry, jakým se Rangers po celý zápas prezentovali?

Pavel Hrubeš: „Myslím si, že na tom je jich hra založená. Hlavně ta tvrdost, ale občas už to bylo fakt přes čáru.“

Stanislav Ježek: „Taková je jejich hra, prostě od podlahy. Rozhodčí jim to toleroval a frustrace z průběžného nepříznivého výsledku vyústila k ještě většímu přitvrzení. Bohužel, opravdu za hranou a myslím, že takové zákroky nepatří do fotbalu, ale do bojových sportů.“

Bohumil Kafka: „Očekával jsem v zápase tvrdší hru, ale toto již bylo za hranou. Nebylo to pouze o jednom hráči domácích, ale v podstatě o celém mužstvu. Nevím, jak bych to pojmenoval, co to jako měla znamenat.“

Radek Kotyk: „Za mě jedna velká hrůza. Prostě cítili, že na Slavii nestačí, tak do toho šlapali. Obě červené karty byly jasné, navíc tam bylo několik dalších koledníků, třeba Patterson.“

Karel Šiling: „Ostrovní fotbal je důraznou hrou pověstný, o tom se ví. Tady už se ale jednalo o příliš hrubou hru. Vysvětlit se ji snažím frustrací z obrazu hry. Domácí nebyli schopni se dostat k ohrožení branky, Slavia byla lepší na balónu a uměla se na soupeře skvěle připravit. To vše vyústilo v tenhle styl ze strany Rangers. Vždyť oni vyhráli skotskou ligu, střílejí spousty branek a teď si za obě utkání vypracovali pouze jednu šanci.“ Na to prostě nejsou zvyklí.“

Jiří Štěpař: „Vůbec ničemu z toho utkání nerozumím. Takhle se prezentovat je zkrátka ostuda. Pokud to měl být záměr, tak se jedná prostě o morální dno, naprostou šílenost. Jasně patrná snaha zranit, ublížit. To jsme se vrátili o 50 let zpět. Jakékoliv odvádění pozornosti od stylu boje domácích je příkladem, kam se lidstvo posouvá, co je pro něho normou. Velký podíl přičítám i rozhodčímu. Pokud nevycítil atmosféru a vyhrocenost utkání po dvaceti minutách, nevím co v takovém zápase dělá “

V osudí pro čtvrtfinále čekala na sešívané sedmička soupeřů. Koho jste Slavii přáli, koho před losem tipoval a komu se podle vás měla Slavia raději vyhnout?

Pavel Hrubeš: „Pro atraktivnost jsem jim přál Arsenal nebo Manchester United. Takže spokoejnost. Pokud jsem měl označit týmy, kterým se naopak měli vyhnout, pak Ajaxu. Ale tip jsem měl jiný, tipoval jsem, že dostanou Dinamo Záhřeb.“

Stanislav Ježek: „To už je výběr špičkových klubů a pokud chcete vyhrát pohár, tak musíte porazit všechny. Je to těžké, ale je to tak. Přál jsem si Manchester United. To by byla konfrontace jako hrom a pro všechny splněný sen. Ten bychom (my slávisti) porazili (usmívá se). A dál by se vidělo.“

Bohumil Kafka: „V téhle fázi jsem si přál co nejhratelnějšího soupeře. Z mého pohledu Granadu, Villareal či Arsenal. Takže to dopadlo. Do finále bych si nechal Manchester United nebo Ajax Amsterdam.“

Radek Kotyk: „Přál jsem jim Manchester United, tipoval ale, že to bude Ajax Amsterdam nebo AS Řím. Tyhle soupeře jsem ale zároveň jako český fanoušek nechtěl potkat.“

Karel Šiling: „Určitě jsem přál Anglii, jak Trpišovský Old Trafford. Komu se měli naopak vyhnout? Dinamu Záhřeb a Granadě. Ale tip jsem měl Arsenal, takže mi to vyšlo.“

Jiří Štěpař: „Chtěli znovu na ostrovy, tak jim přejme, že se jim to splní. Asi nejméně atraktivně vypadal Záhřeb, ale kvalitu mít rozhodně bude. Hlavně ať se hraje fotbal, rozhodně už ne to, čeho jsme byli svědky včera.“

Los čtvrtfinále Evropské ligy:

Granada CF – Manchester United

Arsenal FC – SK Slavia Praha

Ajax Amsterdam – AS Řím

GNK Dinamo Záhřeb – Villarreal CF

Na lepšího z dvojice Arsenal - Slavie čeká v semifinále vítěz dvojzápasu Záhřeb - Villareal.

Los čtvrtfinále Ligy mistrů:

Chelsea FC - FC Porto

Manchester City - Borussia Dortmund

Bayern Mnichov - Paris SG

Real Madrid - FC Liverpool

Na lepšího z dvojice Chelsea - Porto čeká v semifinále vítěz dvojzápasu Real - Liverpool.