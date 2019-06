Přes veškerá protivenství – a nebylo jich málo – se přenesl tým, který Česko reprezentuje na Region's Cupu, na mistrovství Evropy fotbalových amatérů.

Ve druhém duelu ve skupině zdolal výběr Královéhradeckého kraje Rusko 1:0 a stále drží medailový sen.

„Jestli jsem spokojený se třemi body? Tak určitě.“ smál se kouč Miloš Dvořák. „Hráli jsme přece se Španělskem a Ruskem,“ upozornil.

K dobré náladě měl důvod. Češi proti Rusku překonali nejednu překážku. Zaprvé tu byl tlak způsobený první prohrou v turnaji. Zadruhé sebevědomý a zákeřný soupeř. Zatřetí nedobrý výkon v prvním poločase. „Byli jsme moc opatrní, šli jsme pomalu nahoru,“ láteřil trenér.

Začtvrté – a to byla asi největší rána – mužstvo neproměnilo za stavu 0:0 penaltu. V 52. minutě byl faulován po standardní situaci Jiří Rejl, ale Martin Malý namířil míč do tyče. „Byl jsem na sebe pěkně nas…“ přiznal střelec z Náchoda.

„Malda byl trochu dole. Bloudil tam,“ vykládal záložník Petr Holubec.

Jenže frustrace týmu trvala jen chvíli. Od pokutového kopu byli Češi najednou lepší. Pomohl také střídající Jan Pražák. „Vyzdvihl bych ho. Přinesl důraz, přímočarost,“ pochválil útočníka kouč.

Dravec z Vysoké nad Labem byl také u rozhodujícího momentu. Na pravé straně se pustil do průniku a byl faulován. Následnou standardní situaci zvládla skvěle dvojice Holubec, Tomáš Kabeláč. První nacentroval levou nohou, druhý hlavou prodloužil míč do sítě.

„No, trošku mi to ujelo. Chtěl jsem to na přední tyč, ale letělo to dál,“ přiznal Holubec.

Gól (logicky) změnil průběh. Najednou se dopředu tlačili Rusové, Češi pečlivě bránili. Gólman a kapitán Jan Šťastný svým hřmotným hlasem dirigoval celou jedenáctku – od útočníků po obranu. Hradečtí přidali velkou dávku obětavosti a vedení udrželi.

„Chtěl jsem šest bodů po dvou utkáních, ale i tohle je skvělé,“ radoval se Holubec.

Poslední souboj ve skupině hraje výběr v neděli proti Polákům. Půjde mu o velkou medaili.

Malý: Pauza před kopem byla dost dlouhá

V Náchodě kope penalty pravidelně. I proto si na Region's Cupu v zápase s Ruskem vzal za stavu 0:0 míč. Jenže tentokrát Martin Malý selhal. „Myslím, že jsem udělal všechno, jak jsem měl. Míč mi nesjel. Ale tlačil jsem ho moc k tyči,“ popisoval. Až tak moc, že ji trefil. Co ho zradilo? Možná i pauza před kopem. „Byla fakt hodně dlouhá,“ řekl. Bylo to tak, hádky, protesty, strkanice. To vše tam bylo. Nakonec se však i Malý usmíval. Češi přes zahozenou penaltu Rusy udolali.