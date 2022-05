Od začátku zápasu jsme měli převahu, ale nedařilo se nám dostat do nějaké větší příležitosti. Poté jsme však po krásné akci dali gól a hned na začátku druhého poločasu jsme skóre navýšili. Po druhém góle se zápas víceméně už dohrával, Dobrušku jsme přehráli ve všech směrech.

Vy sám jste zaznamenal hattrick a na výhře jste měl hlavní podíl, spokojenost?

Konečně se mi podařilo proměnit všechny příležitosti které jsem měl, takže určitě panuje spokojenost.

Popište vaše branky.

První branku nejdříve skvěle vypracoval Dominik Veselý, když přešel přes tři hráče a pak naservíroval skvělý center, který jsem výjimečně hlavou skvěle uklidil z poměrně velké vzdálenosti. Druhý a třetí gól si byly podobné, oba po práci na pravé straně Vojty Lihaříka, který to předložil do vápna a já to už jen dával do branky.

Už máte v letošní sezoně 15 branek a potvrzujete, že patříte mezi obávané kanonýry soutěže. Máte nějaký cíl, kolik branek chcete dát?

Nejdůležitější cíl je udržet se v krajském přeboru. Kdybychom se bavili o mém cíli, taky bych chtěl být mezi TOP 3 střelci soutěže.

Na jaře jste vyhráli už pětkrát, co se v Rychnově během zimní pauzy změnilo?

Neřekl bych, že se přes zimu něco výrazně změnilo. Už na podzim jsme hráli vyrovnané zápasy, akorát se nedařilo vyhrávat. Bylo to zapříčiněno i tím, že jsem nedával vyložené šance. Teď jsme navíc ve vysokém počtu kvalitně potrénovali, což může jedině pomoct.

Posunujete se tabulkou směrem nahoru, je cílem pořád záchrana, nebo se ambice změnily?

Hlavním cílem je rozhodně záchrana. Ale nebojíme se žádného soupeře a chceme vyhrát každý zápas a skončit co nejvýše to půjde.

Asi se shodneme, že klub jakým Spartak je, by se chtěl pohybovat v jiných patrech tabulky. Co je příčinou, že se poslední sezony tolik nedařilo?

Hlavním problémem bude, že se nedaří udržet dlouhodobě sestavu a trenérský tým pohromadě. Teď, s přílivem mladých hráčů z dorostu, to vypadá, že by se tady mohla vybudovat nějaká kostra týmu.

Vy patříte mezi mazáky, je vám 32 let, do kolika let plánujete hrát fotbal na takové úrovni?

Za pár dní už 33 (směje se). Žádný plán nemám, chci hrát, dokud budu platný týmu a dokud bude sloužit zdraví.

Snažíte se mladším hráčům předávat svoje zkušenosti?

Neřekl bych úplně předávat zkušenosti, na to jsou jiné typy hráčů. Ale snažím se, aby do týmu zapadli a fotbal bavil je. Útočník Rychnova nad Kněžnou Roman Zajíček (v černobílém).Zdroj: Petr Reichl

V dalším kole se představíte ve Vysoké nad Labem, jak moc důležitý duel to vzhledem k postavení v tabulce obou týmů bude?

Stejně jako každý jiný zápas, jak jsem psal výše. Chceme bodovat v každém utkání bez rozdílu. Tento duel nebude jiný a budeme chtít tři body.