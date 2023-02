ANKETA: Do velkého krajského finále jde trio Dohalice, Třebeš a FC Hradec ženy

/FOTOGALERIE/ Od 2. do 20. února jste mohli hlasovat o nejoblíbenější fotbalový klub okresu Hradec Králové za uplynulý rok 2022. V unikátní anketě, kterou si pro vás připravila sportovní redakce Deníku, nerozhodovala úroveň soutěže, ve které oddíl nastupuje, ani dosažené výsledky. Jak bylo avizováno, nejlepší tři oddíly z okresní části postoupí do velkého finále v rámci celého Královéhradeckého kraje. Na to se mohou těšit tyto tři kluby: TJ Sokol Dohalice, TJ Sokol Třebeš a FC Hradec Králové ženy.

