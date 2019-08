Zástupci klubů mj. odpovídali na dvě otázky:

1. Jste spokojen s letní přípravou a s posílením týmu?

2. Cíl vašeho týmu pro sezonu?

Červeněves

Jan Šefara, sekretář:

1. Přípravu jsme zahájili 16. 7. Posily jsou slibné, a pokud úspěšně dotáhneme i ty v jednání, budeme spokojeni.

2. Bezstarostný střed tabulky.

Soupiska – brankáři: Jan Říha (1985), Luboš Sucharda (1992). Obránci: Dominik Wojcik (1995), Jakub Fichtner (1997), Jaroslav Novotný (1999), Jan Michálek (1987), Pavel Špičák (1991), Stanislav Jurička (1998). Záložníci: Michal Král (1994), Aleš Král (1995), Pavel Novák (1980), Martin Malý (1992), Denis Šefara (1990), Matěj Batelka (1993), Petr Remsa (1992), Martin Trutnovský (1994). Útočníci: Vojtěch Vlček (1999), Jakub Hösch (1999), Filip Kmínek (1994).

Realizační tým – trenér: Martin Hloucal. Asistenti: Jan Gorel, Jiří Novotný. Vedoucí mužstva a masérka: Kateřina Karásková.

Změny v kádru – příchody: Novák (Převýšov), Šefara (Kněžice), Michálek (Boharyně), v jednání: M. Rohlíček, Nožička (Češov). Odchody: Čapek (Skřivany).

Prasek

Martin Svatoň, vedoucí:

1. Příprava byla krátká, nechali jsme hráče co nejdéle odpočinout, aby se s chutí vrhli do nové sezony. Takže těžko soudit – to se uvidí až při mistrovských zápasech, zda to byla správná volba. Samozřejmě jsme sehráli přípravná utkání, která však byla ovlivněna dovolenými hráčů. Na posílení mužstva se intenzivně pracovalo.

2. Předvádět pohledný a efektivní fotbal, který bude bavit hráče a zároveň potěší fanoušky. Jsme nováčkem, takže až průběh sezony nám napoví konkrétní cíle.

Soupiska – brankáři: Jan Drugda (1994), Jakub Šuhájek (1990). Obránci: Jiří Pavel (1994), Václav Jilemnický (1990), Petr Drábek (1986), David Holý (1993), Josef Tichý (1986), David Syřiště (1994), Jiří Rajman (1995), Jan Herzog (1994). Záložníci: Martin Štayr (1983), Vojtěch Vyhleďal (1992), Tomáš Němec (1990), Jakub Vízek (1994), Vojtěch Gracík (1993), Václav Brett (1985). Útočníci: Dominik Nový (1991), Michal Fof (1987), Peter Lukáč (1989).

Realizační tým – trenér: Josef Štayr. Asistenti: Dominik Nový, Petr Drábek. Vedoucí týmu: Martin Svatoň. Masér: Zdeněk Tomáš.

Změny v kádru: v jednání.

Boharyně

Josef Michálek, trenér:

1. Příprava byla velmi krátká, navíc narušená dovolenými a jinými letními aktivitami. Takže spokojenost stejná jako účast, tedy asi 50%.

2. Vzhledem k malému počtu hráčů si neklademe žádné velké cíle. Chceme důstojně odehrát sezonu.

Soupiska - brankáři: Ondřej Vítek, Martin Peterko. Obránci: Jan Rensa, Petr Klimt, Petr Krejčí, Martin Flegr, Radan Adlaf, Jakub Steinfeld. Záložníci: Ladislav Volf, Libor Kebeléš, Petr Vítek, Lukáš Rejmánek, Tomáš Melichar, Jiří Adlaf. Útočníci: Patrik Málek, Jan Melichar, Jiří Pavlíček, Martin Macháček.

Realizační tým – trenér: Josef Michálek. Asistent: Radek Široký. Vedoucí mužstva: Vladimír Michálek.

Změny v kádru – odchody: J. Michálek (Červeněves). Příchody: žádné.

Vysoká B

Jan Píša, sekretář:

1. Dlouhá léta letní příprava v našem bengu neexistovala. Obrození týmu ale pokračuje a po velikém úspěchu v podobě postupu do přeboru bylo i v létě živo. Tréninková účast byla velice dobrá. Řekl bych, že na poměry, které obecně panují ve všech týmech, byla docházka nadstandardní. Přátelský zápas v Albrechticích končil až po uzávěrce, ale můžeme říct, že to byla nejlepší letní příprava v historii béčka. Úzce s tréninkovou morálkou souvisí i posílení týmu. Hráči, kteří se k týmu připojili, jsou poctiví a povahově zdraví. Na novou sezonu jsme připraveni skvěle.

2. Nebaví mě alibistické řeči a věty. Bez motivace nemůže přijít úspěch a tak jsme si dali za cíl vyhrát soutěž a postoupit do I. B třídy. Prvních pár kol nás může vrátit tvrdě na zem a budeme za hlupáky, ale radši hrát o něco, než hrát jednu a tu samou soutěž tisíc let.

Soupiska – brankáři: Martin Dujsík (1980), Josef Tejkal (1999). Obránci: Lubomír Mareček (1961), Ondřej Pleskot (1978), Michal Novák (1981), Radek Veis (1984), Jaroslav Faltys (1984), Lukáš Musil (1985), Marek Hovorka (1988), Jan Píša (1989), David Šága (1990). Záložníci: Jan Voříšek (1976), Lukáš Dvořák (1987), David Starý (1990), Jan Rederer (1990), Kristián Petrécs (1994), Tomáš Kouba (1995), Richard Petruskó (1996), Richard Růžička (1997). Útočníci: Vojtěch Jílek (1985), Lukáš Ludvík (1989), Josef Homolka (1994), Filip Hušek (1996), Dániel Barna (1996), Michal Hynek (1996), Lajos Fedeles (1997), Robin Řehůřek (1998).

Realizační tým – trenér: Lubomír Mareček. Asistent: Marek Veis. Vedoucí mužstva: Miroslav Píša st. Masér: Nicholas Peter Wood.

Změny v kádru – příchody: Růžička (na vlastní žádost z A týmu), Homolka (Solnice), Faltys (V. Chvojno), Kouba (volný hráč), další v jednání. Odchody: Filipek (M. Lhota).

Lhota p. L.

Petr Hrabík, trenér:

1. Příprava probíhala v domácím prostředí, kdy jsme trénovali třikrát týdně + každý víkend přátelské utkání. S týmem jsem se postupně seznamoval. Pozitivní byla velká účast na trénincích. Na posílení jsme intenzivně pracovali.

2. Chceme usilovat o přední příčky a nebojíme se zasáhnout do bojů o postup.

Soupiska – brankář: Jaroslav Tluka (1988). Obránci: Erik Novotný (1993), Vítězslav Hruška (1990), Jiří Srpek (1994), Petr Vodička (1987), Zdeněk Kučera (1971). Záložníci: Viktor Horák (1987), Marek Pavlis (1990), Jan Pejchal (1983), Jaroslav Srpek (1996), Jakub Vach (1991). Útočníci: Václav Čihák (1994), David Hegr (1993), Roman Brzek (1984).

Realizační tým – trenér: Petr Hrabík. Vedoucí mužstva: Václav Čihák.

Změny v kádru – příchody: Brzek (Kobylice), další v jednání. Odchody: L. Veverka, Šikl (Kratonohy), Halberštát (Stěžery).

Chlumec C

René Chaloupka, trenér:

1. Příprava probíhala společně s B mužstvem. Tradičně do ní zasáhly dovolené, festivaly atd. Jako vždy trénovali více mladší hráči než ti starší. Jak jsme připraveni, to ukáží až mistrovské duely.

2. Zapracovat mladé hráče, připravit je na dospělý fotbal a dělat radost fandům. Určitě chceme hrát v horní půlce tabulky.

Soupiska – brankář: Němec Ondřej (1997). Obránci: Appl Daniel (1983), Beneš Václav (1983), Chaloupka Lukáš (2000), Chaloupka René (1977), Kárník Vojtěch (2002). Záložníci: Feichtinger Pavel (2000), Heger Lukáš (2001), Myška Jiří (1990), Hubený David (1998), Cholasta Vojtěch (2000), Janda Pavel (1979), Šumský Miloslav (1999). Útočníci: Kříž Vojtěch (2002), Šusta Radovan (1996).

Realizační tým – trenér: René Chaloupka. Vedoucí mužstva: Jaroslav Koza.

Změny v kádru – příchody: Cholasta, Feichtinger, Chaloupka L. (z dorostu). Odchody: žádné.

Lubomír Douděra