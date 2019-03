Tři, dva, jedna, start. Dnes začíná dlouhodobý seriál tipovací soutěže čtenářů Deníku s názvem jarní fotbalová TIP liga. V tomto případě Hradeckého deníku. V tištěném vydání najdete každý týden od pondělí do středy soutěžní kupon pro dané kolo hry, v níž se tipují zápasy republikových, krajských, ale také okresních soutěží.

Každý týden vyhlašujeme vítěze kola, který obdrží sadu plechovek plzeňského piva Gambrinus. Celkový vítěz pak vyhraje v červnu celý sud piva Gambrinus.A navíc: nejlepší tipér v Královéhradeckém kraji získá prémii – dvě vstupenky na atraktivní říjnový fotbalový zápas evropské kvalifikace ME mezi Českou republikou a Anglií.

Podstata naší hry

Soutěžící tipují od března do června každý týden výsledky deseti fotbalových utkání, která vypisuje redakce. Tipuje se výsledek po devadesáti minutách hry: 1 – výhra domácích, 0 – remíza nebo 2 – výhra hostů.

Zapojení do soutěže

Každý hráč si pro registraci do soutěže musí nejprve zajistit hrací kupon, který dnes najdete uvnitř Sportovního deníku.

Na kuponu vyplníte osobní údaje, vystřihnete ho a doručíte do pátku do 12 hodin do redakce Hradeckého deníku, nebo zanecháte na sběrném místě (viz v rámečku či na soutěžním kuponu). Redakce novému hráči přidělí startovní číslo, které se soutěžící dozví ve středečním vydání Deníku, kdy také vychází průběžné pořadí.

Od dalšího kola pak hráč své startovní číslo vepisuje na kupon. Do hry se lze zapojit kdykoliv v průběhu soutěže a stále máte šanci i na hlavní výhru. To proto, že body za špatné tipy se odečítají a náskok soupeřů tak svými skvělými tipy můžete dohnat.

Fotbalovou TIP ligu lze hrát i na webu, ale do hry se lze zapojit jen přes zmíněný originální novinový kupon. Internetový hráč si navíc musí na prvním kuponu zvolit čtyřmístný číselný kód, který poté slouží spolu se startovním číslem jako jeho přihlašovací údaj do webové aplikace na naší stránce www.denik.cz/tipliga.

Kromě osobních údajů hráč na kuponu vyplňuje další důležitá pole: Supertrefu a bonusový kód.

Supertrefa je tip na celkový počet vstřelených branek v 10 tipovaných utkáních v každém kole a jde o pomocné kritérium pro určení vítěze v jednotlivých kolech při rovnosti bodů (kdo Supertrefu uhodne nebo se jí maximálně přiblíží, dostává cenu).

Díky bonusovému kódu pak hráč získává dva prémiové body navíc. Bonusový kód je kombinace šesti číslic, kterou zadává na tištěný kupon redakce (tento kód je v každém kole jiný).

Kód mohou vložit do svého tiketu i hráči na webu. Pokud tak učiní, i oni mají dva body navíc v každém kole.

Vyhodnocení kuponů

Za každý správně natipovaný zápas připisujeme +2 body, za špatně natipované utkání naopak ubíráme -1 bod. Pokud se však některý z vybraných zápasů nesehraje, nedohraje či odehraje již před víkendem jako předehrávka, nebo bude chybně zadán (například změna pořadatelství v týdnu), nedostanou za něj hráči žádný bod.

Tříčlenné týmy

Šanci na vaši výhru zvyšuje také soutěž týmů. Spolu se svými rodinnými příslušníky nebo kamarády vytvořte tříčlenný tým a střetněte ses dalšími družstvy v TIP lize.

Stačí, aby všichni tři zájemci na hrací kupon vepsali do zvláštního pole název stejného týmu, který chtějí reprezentovat.

Na konci soutěže máme rovněž pro vítězný tým připravenu zajímavou cenu. Stejně jako okresní vítěz dostane i šampion mezi týmy sud piva Gambrinus.

Kompletní pravidla fotbalové TIP ligy najdete na naší webové adrese se zněním www.denik.cz/tipliga.

Sběrná místa okresu Hradec Králové

1. Hradecký deník (Kladská 17, 500 03, Hradec Králové)



2. Hostinec Stoletá v Novém Bydžově (B. Smetany 1256)



Své tipy za dané kolo odevzdejte vždy nejpozději do pátku do 12 hodin (1. kolo do 22. března), či tipujte na stránce www.denik.cz (až od 2. kola po přidělení start. čísla). Každý hráč může poslat jen 1 tiket.