O tom, kdo že je favoritem, netřeba dlouze přemýšlet. Je to jednoznačně hostující výběr trenéra Martina Haška. Ale pozor! Svěřenci kouče Jana Krause v předešlém pohárovém kole už jeden tým z domácí elity vyřadili, před měsícem poslali z kola ven Příbram (2:1). Hodně bude záležet, jak k tomu Pražané přistoupí a zda-li nic nepodcení.

„Určitě se na tento atraktivní zápas hodně těšíme. Bude to pro nás druhá příležitost poměřit se s prvoligovým mužstvem, což se nestává tak často. Snad jsou natěšeni i fanoušci. Doufám, že jich přijde spousta a podpoří nás k dobrému výkonu. Velkým favoritem je samozřejmě Bohemka, my můžeme jen překvapit. S tím do utkání půjdeme. Určitě nastanou nějaké změny v sestavě oproti poslednímu střetnutí. Chybí nám jen dlouhodobě zraněný Sedláček, který se zranil v pohárovém zápase s Příbramí. Jinak bychom měli být v kompletním složení. Věřím, že v utkání sehrajeme důstojnou roli,“ sdělil Deníku domácí lodivod Jan Kraus.

Na zápase se dá očekávat vyšší návštěva. Pověstný je kotel fandů Klokanů. Dorazí někteří z nich? „Jsme ve spojení s pražským klubem, který nám sdělil, že by mělo do Chlumce dorazit asi padesát jejich fanoušků. Nějaká zvláštní bezpečnostní opatření tedy nemáme chystat. Budeme se snažit je navést na stranu k řece Bystřici,“ uvedl Martin Firbacher, předseda FK Chlumec nad Cidlinou. Zdá se tedy, že příznivci z řad veřejnosti mohou zůstat v klidu.