(usměje se) Šel jsem na hřiště jako střídající hráč do druhého poločasu. A jak se to sešlo? Hned asi ve druhé minutě jsem dal svůj první gól a byl docela pěkný. Zpracoval jsem si míč na prsa a z první jsem vystřelil. Druhá branka padla po rohovém kopu a následné skrumáži ve vápně, kde jsem dorážel balon prakticky do prázdné. Na třetí trefu mi nahrával jmenovec Lukáš Lindr, běžel jsem z úhlu sám na gólmana a střílel jsem na zadní tyč. Čtvrtý gól byl zase po rohu a po skrumáži, kdy jsem dorážel.

Šel jste na hřiště ve 46. minutě, kdy jste 2:1 vedli. Byl jste určen jako takový žolík, který duel rozhodne?

No, asi jsem měl trošku uklidnit hru a povedlo se.

Odhaduji, že čtyři góly za poločas jste ještě nikdy nedal.

Přesně tak, tohle bylo rozhodně poprvé, nebo aspoň minimálně takhle v chlapech. Nevím, jestli se mi to někdy v dorostu nepovedlo, ale v dospělé kategorii určitě ne.

Jaký byl vás nejlepší gólový počin v celém zápase?

Myslím, že v chlapech jsem docela častokrát dal dva góly, ale na hattrick se mi ještě nepodařilo dosáhnout. No a teď se mi poštěstily dokonce čtyři branky.

Co spoluhráči, jak na to reagovali?

Dělali si srandu a pod stánkem si všichni samozřejmě mysleli, že to půjdu zaplatit. Tomu jsem se ale zdárně vyhnul.

Údajně můžete hrát vepředu i vzadu. Kde se cítíte nejlíp?

Ano, můžu hrát vepředu i vzadu, ale spíš je to tak, že hraju tam, kde je zrovna místo (usměje se). Samozřejmě mě to vždycky více táhlo dopředu. Spíš mě baví útočit než bránit.

Poměrně často chodíte hrát za áčko i za béčko. Za rezervní mužstvo máte v sezoně již jedenáct vstřelených branek, za první tým žádný. Čím to?

Za áčko se mi letos moc nedaří, spíš tam nastupuju vzadu. Naopak za béčko chodím většinou dopředu, tak tam mám víc šancí i prostoru. Před rokem jsem hrál za áčko taky v útoku, tak se mi za něj pár gólů podařilo dát, ale teď jsem spíš vzadu a soustředím se víc na bránění.

Jak se v Dohalicích hodnotí podzim? Áčko je páté, béčko osmé.

S áčkem jsme atakovali první místo, ale poslední dva zápasy s Praskem se nám nepodařily (doma 1:3, venku 2:3 – pozn. aut.). Takže tam jsme spíš nespokojeni. Co se týká béčka, tak jsme spokojeni. Máme tam hodně mladých hráčů, což je hlavní účel. Kluci se každým rokem zlepšují, což je dobře.

A tým loni skončil třetí a celou sezonu hrál nahoře. Říkalo se, že byste chtěli znovu zkusit vršek a třeba i boj o postup. Myslíte, že to bude platit také na jaře? Odstup na první příčku je pět bodů.

Letos je okres nahoře hodně našlapaný. Řekl bych, že je tam asi pět týmů, které mají na to, aby postoupily. My patříme mezi ně, tak se o to pokusíme. Uvidíme, jak se nám bude dařit.

V Kataru se rozjelo mistrovství světa. Jako fotbalista to určitě aspoň trochu sledujete. Máte nějaký tým, kterému fandíte? A koho tipujete na vítěze?

Největším favoritem je pro mě asi Francie a nejvíce fandím Chorvatům, přál bych jim, aby aspoň zopakovali tu jízdu z posledního mistrovství světa, kdy došli až do finále.

Máte na šampionátu nějakého svého oblíbeného hráče, kterému držíte palce?

Celkově mám rád chorvatské hráče – Perišič, Modrič a další. Nebo bych přál i Ronaldovi, je to asi jeho poslední šampionát.