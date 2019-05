V uplynulých dnech slavil 65. narozeniny Vojtěch Dlabáček, předseda Trenérsko-metodické komise Okresního fotbalového svazu Hradec Králové.

Vojtěch Dlabáček a Milan Frýda při praktické části. | Foto: Lubomír Douděra

Působil více než čtvrt století jako odborný asistent Katedry tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity HK. V současné době je trenérem dorostu Dohalic, se kterým loni postoupil do vyšší soutěže. To se mu v minulosti podařilo i s dorostem Slavie HK a s celky mužů Nového HK a Vysoké. S kolektivy fotbalistů i futsalistů UHK se stal mnohonásobným Akademickým mistrem ČR. V r. 2000 přidal 3. místo na Akademickém ME univerzitních týmů ve fotbalu v Paříži a v r. 2001 sedmé místo ve stejné soutěži v Eindhovenu. V r. 2014 převzal od OFS HK ocenění Hradecká fotbalová osobnost.