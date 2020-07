Již po osmnácté se sešly týmy malé kopané na turnaji RAALTRANS CUP v Dohalicích. Na třech travnatých hřištích za téměř tropického počasí bylo k vidění mnoho pěkných gólů, pěkných kombinací i skvělých zákroků brankářů.

Tým Hodyboss.cz vítězem již 18. ročníku turnaje v malé kopané RAALTRANS CUP 2020 v Dohalicích. | Foto: archiv pořadatelů

Do turnaje se přihlásilo 19 týmů. Ve čtyřech základních skupinách bylo odehráno třicet šest utkání a první čtyři týmy z každé skupiny postoupily do čtvrtfinálových bojů. V play - off bylo následně odehráno dalších 16 zápasů. Vítězný tým Hodyboss.cz v napínavém finále porazil až na pokutové kopy loňského vítěze tým Mambo po remíze 2:2 v základní hrací době 2 x 12 minut. Také zápas o třetí místo rozhodl penaltový rozstřel po bezbrankové remíze v základní hrací době mezi mužstvy JIP-PROJEKT a TMK Loosers. Štastnějším se stal tým TMK Loosers a obsadil tak třetí místo. Oceněno bylo podle celkového pořadí prvních osm týmů. Cenu pro nejlepšího hráče získal Lukáš Rohlíček z týmu Hodyboss.cz a cenu pro nejlepšího brankáře obdržel Mikuláš Heřman z týmu Mambo. Maraton padesáti dvou zápasů řídila čtveřice rozhodčích Doubrava, Hlavsa, Novák a Štancl. Všem účastníkům patří poděkování a uznání za předvedené výkony. Po celý den se o spokojenost a o občerstvení všech účastníků staral tým manželek dohalických fotbalistů, kterým tímto patří poděkování za dobře odvedenou práci. Poděkování také patří všem dohalickým hráčům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě tohoto turnaje. Podle zaznamenaných ohlasů vládla mezi účastníky turnaje spokojenost s organizací i zázemím. Již teď se všichni těší na další ročník tohoto sportovního klání.