Co se týká gólů, tak asi jo.

A po herní, fotbalové stránce?

Herně? To asi byly určitě i lepší zápasy.

Dal jste během jednoho utkání už někdy i více branek, nebo tohle je maximum?

Řekl bych, že takhle v jednom zápase je tohle maximum. Možná v nějakém poháru jsem dal čtyři nebo možná i pět gólů. Ale v soutěži jsou čtyři góly asi moje maximum.

Nejlepší střelci soutěže:

1. Michal Lesák (Dobřenice) 23 branek, 2. Tomáš Bambas (Klamoš) 12 branek, 3. - 4. Patrik Václavík (Starý Bydžov), Jan Melichar (Boharyně) oba 10 branek.

Kolik vás to bude stát?

No (usměje se), to záleží na tom, jestli bude nějaká fotka v novinách. Rozhovor máme určitě placený, to samé i fotku. Pak to teprve uvidíme.

Za hattrick, potažmo čtyři góly máte taky nějakou taxu?

Za hattrick máme, dokonce i za odmítnutý hattrick.

Takže čtyři trefy spadají pod částku hattricku?

Myslím, že jo. Doufám.

Nebude tam ještě nějaký příplatek?

To si myslím, že za tohle už žádný příplatek není. Teda doufám no. Ale i tak by to nevadilo, je to všechno na dobrou věc.

Patrik Václavík ze Starého Bydžova (v tmavém)Zdroj: Lubomír Douděra

Podle výsledku to byl jednoznačný zápas?

První půlhodina jo, to jsme vedli 3:0. Potom jsme trošku polevili. Ale jak se říká: povolit, přitáhnout. Pak jsme ke konci zápasu zase nastříleli nějaké góly. Určitě jsme byli lepší. Jen terén byl nic moc, bylo to hodně podmáčené. V tomhle směru to byl těžký zápas.

Se stejným soupeřem teď hrajete doma odvetu, což je skoro jako v poháru. Bude další výhra?

Doufám, že určitě, protože máme poslední zápas doma a potom spolu posedíme. Takže doufám, že vyhrajeme, ať si uděláme pěknou sobotu.

Posezení = rozlučka s podzimem?

Je to rozlučka. Vždycky poslední domácí zápas máme na hřišti takovou rozlučku.

Jak takhle na vesnici probíhá rozlučka?

No… Hodně se sedí a je to hodně veselé (směje se).

V tabulce jste třetí, panuje s tímhle umístěním spokojenost?

My se takhle pohybujeme téměř každý rok, kolem druhého třetího místa. Určitě by bylo lepší, kdybychom hráli úplně nahoře, ale to se nám moc nedaří. Třetí místo na ty zápasy, které se nám nepovedly a že jich pár bylo, je asi ještě dobré.

Jarním cílem bude tedy udržet se na „bedně“?

Jo, to každopádně. Jak říkám, pohybujeme se tam pravidelně. Dá se říct, že je to náš každoroční cíl hrát nahoře.

V soutěží máte momentálně nejlépe střílející tým. To je takový bonus?

Zatím jo, ale myslím si, že máme asi jen o jeden gól víc než druhý nejlepší tým. Snad to ještě v posledním zápase podzimu nějak vylepšíme.