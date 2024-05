Pavle, čím to, že jste v Lovčicích dokázali vyhrát tak vysokým rozdílem? Ve středu jsme měli pohár s Kobylicemi a tam jsme prohráli, takže jsme to chtěli napravit. Byli jsme nabuzení a docela jsme se na to semkli. Řekli jsme si, že to druhé místo chceme urvat. Oni sice říkali něco, jakože mají nějakou marodku, ale já si myslím, že jsme předvedli dobrý fotbal.

K drtivému vítězství jste přispěl třemi góly. Jak padly? Byl každý jiný?

První gól byl po přihrávce od Tomáše Chalupníka, který mi to dal mezi obránce a já jsem z první střílel do protipohybu brankáře. Pak jsem dostal balon na lajnu, utekl jsem jim a procedil jsem to gólmanovi mezi nohama. Třetí moje branka byla z dorážky. Míč se ke mně odrazil a byl jsem tam úplně sám, takže jsem to jenom dorazil do prázdné brány.

V této sezoně jste doposud zapsal pouze jeden gól.

Ano, moc se mi nedařilo no. Vstřelil jsem vlastně jen jeden gól proti Prasku.

Kde se vzala najednou taková exploze?

Pořád jsem to měl takové špatné, furt jsem spíš přihrával na ty góly. A teď jsme se nějak bavili, že bych měl začít střílet, tak po nějakých čtyřech špatných zápasech se mi to konečně prolomilo.

Teď už to tedy půjde?

Samozřejmě doufám, že jo (směje se).

Jak jste v Nechanicích spokojeni se sezonou? Aktuálně jste v okresním přeboru druzí.

Já si myslím, že to je zatím super. Chtěli jsme aspoň to druhé místo. Když jsme remizovali s Roudnicí, tak nás to docela nabudilo. Olympie je prostě trošku někde jinde, tam jsou jiní hráči. Ale druhé místo je pro nás krásné. Když to udržíme do konce sezony, budeme s tím asi nadmíru spokojeni.

Pavel Stránský (v tmavém)Zdroj: Lubomír Douděra

Je tohle tedy cíl do zbytku sezony?

Tak tak, naším cílem je udržet druhé místo.

Ještě loňskou sezonu jste byl v Prasku, ale od léta už jste v Nechanicích. Jak se vám daří a líbí v novém působišti?

Jsem tam nadmíru spokojený. Servis, parta super, přístup vedení klubu, jak se tam starají o trávník a areál, to je fakt paráda. Asi bych teď určitě neměnil.

Šel jste tam i kvůli hezkému areálu?

Můj děda tam trénuje přípravky, pochází z Nechanic, moje mamka je taky odtamtud, takže jsem tam šel spíš za nimi a za klukama, které jsem tam znal.

Jaké máte fotbalové cíle do budoucna? Dáváte si vyšší, nebo si spíš chcete zahrát pro srandu a třeba i pro žízeň?

Spíš asi tak, jak říkáte – sranda a žízeň (usmívá se). Samozřejmě do budoucna bychom chtěli postoupit a zkusit aspoň tu I. B třídu. Ale jak říkám, teď je tam Olympie, příští rok tam bude céčko hradecké Slavie, tak to zase bude těžký. Uvidíme, jak to půjde.