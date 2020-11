Ve trojce lze góly dávat i do kopce. Starému Bydžovu to prospívá

Když se na Hradecku někoho zeptáte, kde je netradiční hřiště, většina fanoušků a hráčů vám řekne, že v Boharyni je to pěkně do kopce. Lze to vidět hned při vstupu do areálu.

Starý Bydžov (v černém) umí hrát na svém trávníku lépe spíše do kopce. „Dáváme tam více gólů,“ shodují se hráči. | Foto: archiv oddílu

Přitom to není tak hrozné, podél postranní čáry u kabin je výškový rozdíl 121 centimetrů. Křížem je to více, neboť nejvyšší bod je u vzdálenějšího rohového praporku. Málokdo ale ví, že ještě větší převýšení je ve Starém Bydžově. Inzultace se fotbalu nevyhýbá Přečíst článek › Zdroj: archiv oddíluNa oko to tak nepřijde, ale podél postranní čáry u střídaček je rozdíl 166 centimetrů, z rohu k protější brance dokonce 175 centimetrů. „Na III. třídu nám to stačí. Paradoxně lépe se nám hraje do kopce, neboť tuhle branku dáváme více gólů,“ shodují se hráči. Největší převýšení bylo na starém hřišti v Nechanicích, kde nyní v létě otevírali nově zrekonstruovaný areál. Když tam naposledy hráli soutěž v sezoně 1982/83, výškový rozdíl činil 247 centimetrů.

