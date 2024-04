Nebyla to zrovna krásná podívaná, ale možná i o to je výhra hradeckých fotbalistů 2:1 nad…

Denisi, do jara jste vlítli vysokou výhru 9:1 nad béčkem Skřivan. Byl to pohodový zápas? Ale jo. První poločas byl trošku těžší, ale v tom druhém už jsme se rozehráli, dali jsme třetí gól a pak už to tam začalo padat.

Jak vy, tak i táta jste vstřelili hattrick. Už jste spolu kopali i předtím za Xaverov. Přesto, tohle se asi stalo poprvé, že?

No, nepamatuju si jiný zápas, kde bychom oba dali hattrick. Takže to se nám podle mě povedlo poprvé.

Nějak jste to spolu rozebírali, nebo i případně slavili?

Slavili? To ani ne. My jsme museli tentokrát rychle odjet. Ale myslím si, že se to ještě doslavovat bude (usmívá se).

Denis Piták s tátou Karlem.Zdroj: archiv hráče

Jak se vám s tátou hraje?

Jo, je to super. Taťka hraje na středu zálohy, sice už tolik neběhá, ale v noze to má, takže když má míč, tak už běžím.

Je jasné, že o sobě víte. Můžete hrát spolu i poslepu?

Řekl bych, že jo. Fakt když taťka má míč, tak už vím, že si můžu někam naběhnout a že to tam dostanu.

A pak z toho většinou bývá gól?

No, to nevím (usměje se), ale akce z toho většinou bývá.

Pojďme ještě na začátek sezony. Jak jste se vlastně objevili v Lovčicích? Co vás tam zavedlo?

Taťka obdržel nabídku, jestli si tam nechce jít zahrát. A tím, že vlastně v Hradci máme druhou půlku rodiny, taťka defacto celou, tak to přijal. Já jsem jarní část loňské sezony na Xaverově nehrál kvůli nemoci, tak se taťka ptal, jestli můžu jít s ním. Takže jsem šel s ním, abych se takhle rozkopal. A nakonec nás to tam velmi zaujalo.

Lovčický tým hrával většinou o záchranu a nedávno byl téměř na rozpad, údajně hráči moc nechodili na tréninky i zápasy. Jaký zájem o fotbal je tam nyní?

Úplně nevím, jak to bylo předtím, jen jsem zaslechl, že to bylo v tomto směru trošku horší. Ale teď většina kluků začala chodit pravidelně. Navíc se udělaly nějaké posily, takže tam je nyní silný tým na tuhle soutěž. Tím víc to baví i ostatní kluky a chodí si zahrát většinou všichni, co můžou.

Denis Piták s týmem.Zdroj: archiv hráče

V této sezoně se tam tedy parta zase stmeluje?

To určitě, pozápasové mejdany jsou většinou vydařené. Tím se ta parta ještě více stmeluje.

V tabulce jste druzí, ztrácíte tři body na Olympii. Teď vás z Chlumce posílil i Jakub Jarkovský. Jaké cíle máte do zbytku sezony? Chtěli byste nadále hradecký tým nahánět, nebo ho dokonce i předstihnout?

Jsou tam ambice na postup, dělá se pro to hodně, tak se o to budeme snažit.

A co vaše osobní mety? Povídal jste, že se jdete do Lovčic rozehrát, tak chtěl byste potom výš?

Já vůbec nevím, mám totiž chorobu zad. Takže to, co mi umožní, tak bych hrál. Ale ono se stane, že se občas udělá nějaký zánět a jsem zase na měsíc dva mimo a pak se to zase dohání. Takže to je takové, že uvidíme, jak to bude držet.