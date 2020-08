1. Jste spokojen s přípravou a posílením mužstva?

2. Cíl vašeho týmu pro sezonu?

Dohalice

Leoš Miškář, asistent trenéra:

1. Přípravu na podzimní část jsme zahájili 21. 7. v domácích podmínkách. Trénujeme pravidelně 2x týdně a na víkendy máme domluvené přátelské zápasy, které nám ukáží aktuální formu a podle kterých by se nám měla vykrystalizovat optimální sestava. Samozřejmě tréninková účast by mohla být větší, ale není zase u většiny hráčů nijak tragická. Po dohodě s vedením a realizačním týmem jsme se rozhodli nezasahovat do stávajícího mladého kádru tvořeného místními odchovanci a věřit mu.

2. Spíše přání v současné době je jasné – hlavně zdraví pro všechny, abychom tuto nelehkou dobu překonali všichni v klidu a pohodě. A sportovní cíl? Pakliže se soutěž rozběhne a bude se hrát, předvádět pohledný fotbal a uspokojit skalní a věrné fanoušky výsledky, které nám zajistí klidný střed tabulky bez sestupových starostí.

Soupiska – brankáři: Filip Erben (1999), Lukáš Kukla (1989). Obránci: Michal Jaroš (1990), David Juran (1991), Lukáš Košťál (1985), Marek Krátký (1989), Miloš Lindr (1998), Karel Miškář (1991), Tomáš Novák (1988), Jan Petřík (2000). Záložníci: Matěj Čížek (1995), František Láša (2000), Lukáš Lindr (1995), Yevhen Rusyn (1999), Marek Vorel (1996), Pavel Zapadlo (1995). Útočníci: Michal Dvořák (1988), Martin Gazdík (1992), Dominik Janďourek (1999), Kamil Kulhánek (1978).

Realizační tým – trenér: Michal Dvořák. Asistenti: Pavel Deml, Leoš Miškář. Vedoucí týmu: Vladimír Novák.

Změny v kádru: žádné.

Roudnice B

Zdeněk Mikan, trenér:

1. Letní příprava proběhla společně s A mužstvem, některé tréninky byly spojené i s naším dorostem. Účast byla dobrá, jsem velmi spokojen s přístupem hráčů.

2. Do nové sezony chceme ustálit kádr B týmu, více se sehrát a mít ze hry radost. Kostra týmu by měla být doplňována jak z A týmu, tak i z dorostu. Právě našim mladým hráčům chceme dávat větší prostor. Dalším cílem zůstává zachovat okresní přebor. Jarní covidový turnaj nám ukázal, že cesta, kterou jsme zvolili, je správná. Turnaj se nám povedl jak výsledkově, tak herně. Jsem rád, že hráči akceptují herní prvky, které po nich chceme. Většina z nich má možnost nastoupit i za A tým, záleží jen na nich. Přijďte nás povzbudit, budeme vás chtít fotbalem pobavit.

Soupiska – brankáři: Jan Ruml (1989), Miroslav Hopko (1996). Obránci: Patrik Dostál (2001), Stanislav Trnka (1991), Zdeněk Mikan (1975), Aleš Svatoň (1993), Miloš Novotný (1997), David Dostál (1998), Lukáš Koutník (1996), Jan Gráf (1985). Záložníci: Jakub Novotný (1991), Tomáš Vlasák (1990), Marek Tykva (1998), Richard Obermajer (1998), Jakub Mičiak (1999). Útočníci: Jakub Šiška (1994), Vojtěch Pospíšil (2000), Dominik Horáček (1996).

Realizační tým – trenér: Zdeněk Mikan. Asistent: Petr Pajgrt. Vedoucí týmu: Jiří Spěšný. Masér: Vladimír Ulrich.

Změny v kádru – příchody: Horáček (Cerekvice nad Bystřicí), Dostál (Olympia Hradec Králové, v jednání). Odchody: Patrik Obermajer (Olympia Hradec Králové).

Boharyně

Josef Michálek, trenér:

1. S doplněním týmu jsem spokojený, letní příprava je každý rok narušena dovolenými a pracovním vytížením.

2. Cílem pro sezonu je zapracovat do sestavy mladíky, kteří přišli z dorostu. Přesto bychom se chtěli vyhnout záchranářským starostem.

Soupiska – brankáři: O. Vítek, M. Peterko. Obránci: J. Rensa, P. Krejčí, P. Klimt, A. Sentivan, R. Adlaf. Záložníci: J. Pavlíček, L. Volf, L. Kebeléš, P. Vítek, P. Samek, T. Melichar, Š. Havlíček, K. Farka, J. Adlaf. Útočníci: P. Málek, J. Melichar, P. Gall, L. Rejmánek, M. Flegr.

Realizační tým – trenér: J. Michálek. Asistent: R. Široký. Vedoucí týmu: V. Michálek.

Změny v kádru – příchody: Kamil Farka, Šimon Havlíček, Adam Sentivan, Petr Gall (vš. Kunčice). Odchody: žádné.

Vysoká nad Labem B

Jan Píša, kapitán týmu:

1. Jelikož jsme s trénováním po „konci“ sezony nepřestali, tak letošní přípravu můžu hodnotit jednoznačně pozitivně. Účast je vysoká, podařilo se opět vhodně posílit a třešničkou na dortu je vítězství v soutěži Jako Open 2020, kdy jsme byli pasováni do role favorita a této nelehké úlohy jsme se zhostili, řekl bych dobře.

2. Loňské vyjádření o postupových ambicích bylo krátkozraké a naše přání musím poupravit. Síla některých mančaftů v Okresním přeboru daleko převyšovala má očekávání a tyto týmy bych se nebál pasovat do role favoritů i o soutěž výše. Nebaví mě ale alibistické řeči, že bychom chtěli hrát střed tabulky bez ambicí. Naopak, chceme prohánět kvalitní týmy a být hrozbou pro všechny, kteří nás podcení. Zároveň bych chtěl z našeho svatostánku opět udělat nedobytnou tvrz.

Soupiska – brankář: Martin Dujsík (1980). Obránci: Ondřej Pleskot (1978), Michal Novák (1981), Zbyněk Rezek (1982), Jaroslav Faltys (1984), Lukáš Musil (1985), Vojtěch Lukáš (1986), Marek Hovorka (1988), Jan Píša (1989), Ondřej Beznoska (1994). Záložníci: Radek Veis (1984), Lukáš Dvořák (1987), Lukáš Ludvík (1989), David Starý (1990), Jaromír Novotný (1991), Tomáš Kouba (1995), Richard Růžička (1997). Útočníci: Petr Kulhánek (1981), Roman Dušánek (1991), Josef Homolka (1994), Filip Hušek (1996), Michal Hynek (1996).

Realizační tým – trenér: Marek Veis. Asistent: Jan Píša. Vedoucí mužstva: Miroslav Píša st.

Změny v kádru – příchody: V. Lukáš (Pečky), Novotný (Olešnice v O. h.), Rezek (volný hráč), další hráči v jednání. Odchody: Vojtěch Jílek, Jan Voříšek, Zdeněk Veselý, Robin Řehůřek (vš. přerušení činnosti).

Malšova Lhota

Ondřej Němec, trenér:

1. Přípravu nám hodně komplikovala zranění hráčů, v nemistrovském turnaji jsme měli velký problém vůbec poskládat sestavu, čemuž odpovídaly i naše výsledky. Jsem rád, že se nám podařilo i pro nadcházející sezonu udržet kompletní kádr. Mrzí mě ale dlouhodobé zranění Lukáše Kekeláka, pro kterého v podstatě sezona skončila dřív, než začala. O posílení kádru stále jednáme, potvrzené jsou zatím příchody Jirky Dvořáčka, návrat Honzy Blechy a mladého Jirky Slámy.

2. Chceme navázat na hru i výsledky z minulé sezony.

Soupiska – brankáři: Jiří Jaška (1987), Robin Mlázovský (1998), Vojtěch Hříbal (1986), Ondřej Křičenský (1985), Michael Hajný (2002). Obránci: Pavel Bednář (1977), Petr Čapek (1994), Lukáš Kekelák (1992), Jan Blecha (1983), Lukáš Jakubec (1982), Ondřej Němec (1987). Záložníci: Jan Koblížek (1986), Jakub Koblížek (1989), Jakub Havelka (1990), Štěpán Bezvoda (1989), Pavel Blažek (1991), Lukáš Rohlíček (1985), Tomáš Valc (1985), Jakub Jezdinský (2000), Jiří Sláma (2000). Útočníci: Lukáš Stoszek (1984), Jan Musil (1997), Adam Jeníček (1997), Filip Kotlant (1986), Jiří Dvořáček (1981).

Realizační tým – trenér: Ondřej Němec. Vedoucí mužstva: Bohumil Rulf.

Změny v kádru – příchody: J. Blecha (Srch), Jiří Sláma (Třebeš), Dvořáček (Újezd). Odchody: žádné.

Lovčice

Jan Košvanec, trenér:

1. V rámci letní přípravy se zaměřujeme na kondiční prvky a práci s balónem. Přístup hráčů nelze považovat za dostatečný. Na druhou stranu jsme odehráli přátelská utkání, která byla výsledkově i herně poměrně zdařilá.

2. Cílem týmu je se pohybovat ve středu tabulky. Stabilizovat a doplnit mužstvo do příštích let.

Soupiska – brankáři: Jiří Appl (1981), Jakub Hála (1998). Obránci: Vojtěch Tůma (1989), David Koubek (1990), Milan Janouch (1986), Jan Košvanec (1978), Ondřej Koubek (1988). Záložníci: Tomáš Svoboda (2001), Jakub Jelínek (1997), Martin Hnojil (1999), Tomáš Louda (1986), Lukáš Hladík (1987), Lukáš Němec (1997). Útočníci: Petr Myška (1977), Marek Kafka (1989), Martin Chára (1984), Vojtěch Jiránek (2001), Jan Fölkl (1985).

Realizační tým – trenér: Jan Košvanec.

Změny v kádru – příchody: Němec (Městec Kr.). Odchody: Martin Klzo (Kobylice).

Lhota pod Libčany

Petr Skřivan, trenér:

1. S přípravou jsme zatím spokojeni, trénujeme dvakrát týdně s početnou docházkou. Víkendy máme vyplněny přátelským utkáním nebo účastí na turnajích. S posílením mužstva zatím spokojeni nejsme, ale posily jsou v jednání. Nicméně i tak věříme, že máme kvalitní mužstvo s dobrou partou lidí.

2. Cíle si dáváme nejvyšší, ale hlavně chceme mít pocit, že fotbal ve Lhotě děláme dobře a že bavíme sami sebe a naše věrné příznivce, kteří nás v hojném počtu podporují. Nicméně s umístěním do 5. místa budeme spokojeni.

Soupiska – brankáři: Jaroslav Tluka (1988), Martin Malý (1991). Obránci: Erik Novotný (1993), Vítězslav Hruška (1990), Jiří Srpek (1994), Petr Vodička (1987), Lukáš Jantovský (1998), Jakub Vach (1991). Záložníci: Marek Pavlis (1990), Petr Skřivan (1986), Jaroslav Srpek (1996), Viktor Horák (1987), Tomáš Klátil (1998), Ondřej Klapka (1998). Útočníci: Václav Čihák (1994), David Hegr (1993), Tomáš Netuka (1998).

Realizační tým – trenér: Petr Skřivan. Vedoucí mužstva: Zdeněk Bednář. Masér: Tomáš Šnytr.

Změny v kádru – příchody: Tomáš Němeček (Broumov), Petr Šilha (Olympia HK) – oba v jednání. Odchody: Jan Pejchal (Roudnice), Roman Brzek (Kobylice).

Chlumec nad Cidlinou C

René Chaloupka, trenér:

1. Příprava probíhala tradičně společně s béčkem a dorostem. Jak jsme připraveni, to ukážou až mistráky.

2. Zapracovat mladé hráče, připravit je na dospělý fotbal a dělat radost našim příznivcům.

Soupiska – brankář: Ondřej Němec (1997). Obránci: Daniel Appl (1983), Petr Hajský (2000), Lukáš Chaloupka (2000), René Chaloupka (1977), Vojtěch Kárník (2002), Pavel Holman (1987), Milan Tichý (2003). Záložníci: Pavel Feichtinger (2000), Lukáš Heger (2001), Jiří Myška (1990), David Hubený (1998), Vojtěch Cholasta (2000), Pavel Janda (1979), Miloslav Šumský (1999). Útočníci: Vojtěch Kříž (2002), Pavel Motyčka (1997).

Realizační tým – trenér: René Chaloupka. Vedoucí mužstva: Jaroslav Koza.

Změny v kádru – příchody: Kříž, Kárník (z dorostu), Tichý (N. Město). Odchody: Beneš (přerušení činnosti).

Myštěves

Tomáš Rychtera, vedoucí týmu:

1. Přípravu týmu bohužel narušují některé faktory, které nelze nijak ovlivnit. Na posílení mužstva se pracuje a doufám, že brzo přivítáme několik nových hráčů.

2. Letos nechci vyhlašovat žádné cíle, protože není jisté, zda se tato sezona dokončí.

Soupiska – brankáři: Patrik Michalička (1990), Jiří Chládek (1982). Obránci: Nikolas Bajza (1997), Zdeněk Dušek (1981), Jakub Drapač (1989), Jiří Volf (1992), Lukáš Malina (1994), Pavel Jelínek (1994), Dmytro Yashchuk (1994). Záložníci: Tomáš Pospíšil (1988), Jakub Vodička (1997), Pavel Hladík (1975), Filip Hlaváč (1994), Václav Doležal (1994), Michal Halanič (1982), Marek Truksa (1996), Zdeněk Švarc (1993), Imrich Mitáč (2001). Útočníci: Aleš Čížek (1993), Marek Linhart (1990), Pavel Šorm (1993), David Bartoníček (2001), Dominik Bačina (2002).

Realizační tým – trenér: Martin Vaníček. Vedoucí mužstva: Tomáš Rychtera.

Změny v kádru: v jednání.

Lubomír Douděra