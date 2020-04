Otázky:

1. Jste spokojen se zimní přípravou a s posílením mužstva?

2. Cíl vašeho týmu pro jaro?

TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA

Ondřej Němec, trenér:

1. S průběhem přípravy i přístupem hráčů jsem spokojený, nechceme na jaře nic podcenit. Budeme dobře připravení.

2. Vzhledem k našemu postavení v tabulce nemůžeme mít jiný cíl, než letošní Okresní přebor vyhrát.

Soupiska - brankáři: Jiří Jaška (1987), Vojtěch Hříbal (1986), Michael Hajný (2002), Martin Groul (1994). Obránci: Pavel Bednář (1977), Petr Čapek (1994), Lukáš Kekelák (1992), Lukáš Jakubec (1982), Ondřej Němec (1987), Jakub Šimek (1991), Jan Lukeš (1986). Záložníci: Jan Koblížek (1986), Jakub Koblížek (1989), Jakub Havelka (1990), Lukáš Rohlíček (1985), Štěpán Bezvoda (1989), Pavel Blažek (1991), Tomáš Valc (1985), Jakub Jezdinský (2000). Útočníci: Lukáš Stoszek (1984), Jan Musil (1997), Jiří Dvořáček (1981), Adam Jeníček (1997), Filip Kotlant (1986).

Realizační tým - trenér: Ondřej Němec. Vedoucí mužstva: Bohumil Rulf.

Změny v kádru - příchody: Dvořáček (Sokol Újezd). Odchody: žádné.

TJ SOKOL STĚŽERY

Radim Pavlík, trenér:

1. Ano, i když ještě neskončila, již teď jsem spokojen, zejména s přístupem hráčů.

2. Dát šanci mladým a udržet si místo v horních patrech soutěže.

Soupiska - brankáři: Švehlík Filip (1987), Štěnička Daniel (2000). Obránci: Bílek Martin (1995), Mlateček Adam (1994), Samšeňák Jan (1988), Tušic Tomáš (1982), Doležal Jiří (2000), Tuček Jáchym (2001). Záložníci: Vácha Jakub (1996), Štěpánek Roman (1980), Havlíček David (1999), Halberštát Petr (2000), Karabinoš Ondřej (1995), Gabriel Jiří (1993), Paulů Tomáš (1994). Útočníci: Jedlička Jakub (2000), Mokrejš Jakub (1996), Vácha Karel (1998), Vejchoda Radoslav (1993).

Realizační tým - trenér: Radim Pavlík. Vedoucí mužstva: Josef Urban.

Změny v kádru - příchody: Tuček (Olympia HK), Paulů (AFK Slavoj Podolí), o dalších příchodech jednáme. Odchody: Tyrych Radek (ukončení kariéry), Ducháček Jiří (Dobřenice).

SK SMIŘICE

Aleš Bednář, trenér:

1. S přípravou ano, s posílením mužstva ne.

2. Udržet okresní přebor.

Soupiska - brankáři: Adam Brom, Aleš Bednář. Obránci: Jan Škarytka, Pavel Janko, Marek Černý, Vladimír Čapek, Kamil Martinů, Roman Prokop. Záložníci: Peter Vávro, Daniel Smrček, Jan Koutník, Jakub Mochan, Martin Jaborník. Útočníci: Viktor Císař, Jan Morávek, Adam Kadlec, Karel Zemek.

Realizační tým - trenér: Aleš Bednář. Vedoucí mužstva: Michal Janeček. Sekretář: Ladislav Obst.

Změny v kádru - příchody: Zemek (Dobruška). Odchody: David Bureš (Velichovky).

FK CHLUMEC NAD CIDLINOU C

René Chaloupka, trenér:

1. Zimní příprava probíhala tradičně společně s B mužstvem a dorostem. Využívali jsme posilovnu, umělou trávu a hráli kobylickou zimní ligu. Jak jsme připraveni, to ukáží až mistrovské zápasy.

2. Zapracovat mladé hráče, připravit je na dospělý fotbal a dělat radost našim příznivcům. Udržet se mezi prvními třemi.

Soupiska - brankář: Němec Ondřej (1997). Obránci: Appl Daniel (1983), Beneš Václav (1983), Chaloupka Lukáš (2000), Chaloupka René (1977), Kárník Vojtěch (2002), Holman Pavel (1987), Tichý Milan (2003). Záložníci: Feichtinger Pavel (2000), Heger Lukáš (2001), Myška Jiří (1990), Hubený David (1998), Cholasta Vojtěch (2000), Janda Pavel (1979), Šumský Miloslav (1999). Útočníci: Kříž Vojtěch (2002), Motyčka Pavel (1997).

Realizační tým - trenér: René Chaloupka. Vedoucí mužstva: Jaroslav Koza.

Změny v kádru - příchody: Kříž, Kárník (z dorostu), Tichý (Nové Město n. C.). Odchody: Chlad (Kosičky).

TJ SOKOL MYŠTĚVES

Tomáš Rychtera, vedoucí mužstva.

1. a 2. Bez odpovědi.

Soupiska - brankáři: Patrik Michalička (1990), Jan Sedláček (1991). Obránci: Petr Pejcha (1996), Martin Votoček (1987), Jiří Jelínek (1988), Jan Havlena (1988), Bajza Nikolas (1997), Zdeněk Dušek (1981). Záložníci: Tomáš Pospíšil (1988), Jakub Vodička (1997), Pavel Hladík (1975), Filip Hlaváč (1994), Václav Doležal (1994), Jelínek Jakub (1988). Útočníci: Aleš Čížek (1993), Marek Linhart (1990), Marek Kulič (1975).

Realizační tým - trenér: Martin Vaníček. Vedoucí mužstva: Tomáš Rychtera.

Změny v kádru - příchody: v jednání. Odchody: Daniel Jelínek (přerušení kariéry z důvodu těžkého zranění kolene), Jiří Vydarený (Černilov).

FK VYSOKÁ NAD LABEM B

Jan Píša, kapitán týmu:

1. Příprava proběhla dle plánu a možná ještě malinko nad něj. Dá se říci, že tréninky 2x týdně neustaly po celou zimu a přátelský zápas s béčkem Holic byl vítaným zpestřením. Navíc musím říci, že se nám opravdu podařilo posílit. Na dvojici z Malšovic budeme hodně spoléhat.

2. Každý tým namočený sestupem by asi napsal, že se chce za každou cenu zachránit. Ano, i my se chceme zachránit, ale není to otázka života a smrti. Respektujeme sílu soupeřů, o které jsme před sezonou měli trošku jiné představy. Jsem skálopevně přesvědčen, že pokud v prvních třech kolech získáme alespoň 4 body, tak se zachráníme.

Soupiska - brankář: Martin Dujsík (1980). Obránci: Jan Voříšek (1976), Ondřej Pleskot (1978), Michal Novák (1981), Jaroslav Faltys (1984), Lukáš Musil (1985), Marek Hovorka (1988), Jan Píša (1989), Jan Rederer (1990), Ondřej Beznoska (1994), Zdeněk Veselý (1997). Záložníci: Petr Samek (1975), Radek Veis (1984), Lukáš Dvořák (1987), Lukáš Ludvík (1989), David Starý (1990), Tomáš Kouba (1995), Richard Růžička (1997), Robin Řehůřek (1998). Útočníci: Petr Kulhánek (1981), Vojtěch Jílek (1985), Roman Dušánek (1991), Josef Homolka (1994), Filip Hušek (1996), Michal Hynek (1996).

Realizační tým - trenér: Marek Veis. Asistent: Jan Píša. Vedoucí mužstva: Miroslav Píša st. Masér: nikdo.

Změny v kádru - příchody: Dušánek, Beznoska (oba Malšovice), Samek (návrat k činnosti). Odchody: Lukáš Jandík (Třebeš), Barna Dániel, Fedeles Lajos, Petrécs Krisztián, Petruskó Richard, Šága David (vš. Přerušení činnosti).

SK ROUDNICE B

Zdeněk Mikan, trenér:

1. Zimní příprava proběhla společně s A mužstvem, některé tréninky byly spojené i s naším dorostem. Účast byla velmi dobrá, jsem velmi spokojen s přístupem hráčů.

2. Na jaro máme společný cíl. Chceme ustálit kádr B týmu, s omezenou fluktuací hráčů. Kostra týmu by měla být doplňována jak z A týmu, tak i z dorostu. Právě našim mladým hráčům chceme dávat větší prostor. Proto chceme zachovat okresní přebor i pro další sezony. Po konci podzimní části skončil z osobních důvodů trenér Petr Klempíř, nahradil ho prozatím hrající trenér Zdeněk Mikan. Asistenta mu bude dělat Petr Pajgrt.

Soupiska - brankáři: Jan Ruml (1989), Miroslav Hopko (1996). Obránci: Patrik Dostál (2001), Stanislav Trnka (1991), Zdeněk Mikan (1975), Aleš Svatoň (1993), Miloš Novotný (1997), David Dostál (1998), Lukáš Koutník (1996), Jan Gráf (1985). Záložníci: Jakub Novotný (1991), Tomáš Vlasák (1990), Patrik Obermajer (2000), Marek Tykva (1998), Richard Obermajer (1998), Jakub Mičiak (1999). Útočníci: Jakub Šiška (1994), Vojtěch Pospíšil (2000), Lukáš Hruška (2004), Miroslav Koudelka (1990).

Realizační tým - trenér: Zdeněk Mikan. Asistent: Petr Pajgrt. Vedoucí mužstva: Jiří Spěšný. Masér: Vladimír Ulrich.

Změny v kádru - příchody: trenér Zdeněk Mikan, asistent Petr Pajgrt. Odchody: trenér Petr Klempíř.

TJ SOKOL DOHALICE

Leoš Miškář, asistent trenéra:

1. Zimní přípravu jsme zahájili 1. 2. v domácích podmínkách. Snažíme se pravidelně připravovat 2x týdně, bohužel účast na trénincích není optimální, ať už z důvodů pracovních či studijních. Zpestřením bylo pětidenní soustředění v Rokytnici v O. h., kterého se až na vyjímky zúčastnili všichni hráči širšího kádru, což jsme kvitovali s povděkem stejně jako chuť a nasazení na těchto speciálních jednotkách. Po dohodě s vedením a realizačním týmem jsme se rozhodli nezasahovat do stávajícího mladého kádru a věřit mu.

2. Cíl je v současné době jasný - hlavně zdraví pro všechny, abychom tuto nelehkou dobu překonali všichni v klidu a pohodě. A sportovní? Pakliže se soutěž rozběhne, klidný střed tabulky bez sestupových starostí.

Soupiska - brankáři: Filip Erben (1999), Lukáš Kukla (1989). Obránci: Michal Jaroš (1990), David Juran (1991), Lukáš Košťál (1985), Marek Krátký (1989), Miloš Lindr (1998), Karel Miškář (1991), Tomáš Novák (1988), Jan Petřík (2000). Záložníci: Matěj Čížek (1995), František Láša (2000), Lukáš Lindr (1995), Yevhen Rusyn (1999), Marek Vorel (1996), Pavel Zapadlo (1995). Útočníci: Michal Dvořák (1988), Martin Gazdík (1992), Dominik Janďourek (1999), Kamil Kulhánek (1978).

Realizační tým - trenér: Michal Dvořák. Asistenti: Pavel Deml, Leoš Miškář. Vedoucí mužstva: Vladimír Novák.

Změny v kádru - příchody: nikdo. Odchody: nikdo.

TJ SOKOL ČERVENĚVES

Martin Hloucal, trenér:

1. Účast na trénincích byl průměrná. Mladí se snaží. Posílení není žádné.

2. Klidný střed tabulky.

Soupiska - brankář: Jan Říha (1985). Obránci: Jakub Fichtner (1997), Dominik Wojcik (1995), Tomáš Čapek (1999), Stanislav Juřička (1998), Jan Michálek (1984). Záložníci: Petr Remsa (1992), Aleš Král (1994), Michal Král (1994), Martin Trutnovský (1994), Novotný Jaroslav (1999). Útočníci: Martin Malý (1992), Filip Kmínek (1994), Vojtěch Vlček (1999).

Realizační tým - trenér: Martin Hloucal. Asistent: Jiří Novotný. Vedoucí mužstva: Kateřina Karásková.

Změny v kádru - příchody: nikdo. Odchody: Pavel Novák (Nový Hradec Králové).

TJ SOKOL LOVČICE

Jan Košvanec, trenér:

1. V rámci zimní přípravy se zaměřujeme na kondiční prvky a práci s balónem. Přístup hráčů nelze považovat za dostatečný. Na druhou stranu jsme odehráli dvě přátelská utkání (Klamoš, Slovan Poděbrady), která výsledkově i herně byla poměrně zdařilá.

2. Cílem týmu je se pohybovat ve středu tabulky. Stabilizovat a doplnit mužstvo na další sezonu.

Soupiska - brankáři: Jiří Appl (1981), Jakub Hála (1998). Obránci: Vojtěch Tůma (1989), David Koubek (1990), Milan Janouch (1986), Jan Košvanec (1978), Ondřej Koubek (1988). Záložníci: Tomáš Svoboda (2001), Martin Klzo (1993), Jakub Jelínek (1997), Martin Hnojil (1999), Tomáš Louda (1986), Lukáš Hladík (1987). Útočníci: Petr Myška (1977), Marek Kafka (1989), Martin Chára (1984), Vojta Jiránek (2001).

Realizační tým - trenér: Jan Košvanec.

Změny v kádru - příchody: V jednání. Odchody: žádné.

TJ BYSTŘICE BOHARYNĚ

Josef Michálek, trenér:

1. Se zimní přípravou jsem celkem spokojen, účast na trénincích se proti předchozím rokům trochu zlepšila i počasí vcelku fotbalu přálo.

2. Na podzim jsme vybojovali celkem dost bodů, proto je naším cílem pokračovat v dobrých výkonech a udržet se v klidném středu tabulky.

Soupiska - brankáři: Vítek Ondřej, Peterko Martin. Obránci: Rensa Jan, Klimt Petr, Krejčí Petr, Valášek Milan, Steinfeld Jakub, Adlaf Radan. Záložníci: Volf Ladislav, Vítek Petr, Rejmánek Lukáš, Pavlíček Jiří, Adlaf Jiří, Kebeleš Libor, Melichar Tomáš. Útočníci: Málek Patrik, Melichar Jan, Samek Pavel.

Realizační tým - trenér: Michálek Josef. Asistent: Široký Radek. Vedoucí mužstva: Michálek Vladimír.

TJ JISKRA PRASEK

Martin Svatoň, vedoucí mužstva:

1. Se zimní přípravou jsem spokojen, hráči se zúčastňovali v hojném počtu tréninkových jednotek. Až první mistrovské zápasy ukáží, zda zimní příprava byla vydařená. Samozřejmě sehrajeme přípravná utkání. Na posílení mužstva se intenzivně pracuje.

2. Cílem našeho týmu pro jarní část sezony je předvádět pohledný a efektivní fotbal, který bude bavit samotné hráče a zároveň tím potěšíme naše skvělé fanoušky. Určitě nejsem spokojen s počtem bodů, které jsme zatím získali, jelikož v závěru podzimní části se nám herně moc nedařilo.

Soupiska - brankář: Jan Drugda (1994). Obránci: Jiří Pavel (1994), Václav Jilemnický (1990), Petr Drábek (1986), David Holý (1993), Josef Tichý (1986), David Syřiště (1994), Jiří Rajman (1995), Jan Herzog (1994). Záložníci: Martin Štayr (1983), Vojtěch Vyhleďal (1992), Jakub Vízek (1994), Vojtěch Gracík (1993), Václav Brett (1985), Filip Josef (1990). Útočníci: Dominik Nový (1991), Michal Fof (1987), Peter Lukáč (1989).

Realizační tým - trenér: Jiří Říčan. Asistent: Petr Drábek. Vedoucí mužstva: Martin Svatoň. Masér: Zdeněk Tomáš.

Změny v kádru - příchody: v jednání. Odchody: v jednání.

TJ SOKOL LHOTA POD LIBČANY

Václav Čihák, asistent trenéra:

1. Se zimní přípravou jsem spíše spokojený, hráči absolvovali fyzicky velmi náročné soustředění, za což je chválím. Co se týče tréninků, je to věc každého hráče, jak poctivě k tomu přistupuje, jsem si jistý, že se to na jaře u každého projeví. Do týmu jsme přivedli dva hráče, oba zapadli jak do týmu, tak do party velmi dobře.

2. Cíl podle vývoje tabulky je pro nás jasný – 2. místo. Ale všichni v týmu víme, že to bude těžké, jelikož před námi jsou velice kvalitní soupeři. Důležitá věc pro nás je začít vyhrávat venku, bez toho je náš cíl nesplnitelný.

Soupiska - brankáři: Jaroslav Tluka (1988), Martin Malý (1991). Obránci: Petr Vodička (1987), Erik Novotný (1993), Jiří Srpek (1994), Vítězslav Hruška (1990), Tomáš Klátil (1998), Jakub Vach (1991), Lukáš Tužil (1978). Záložníci: Viktor Horák (1987), Jan Pejchal (1983), Jaroslav Srpek (1996), Lukáš Černý (1998), Tomáš Netuka (1998), Lukáš Jantovský (1998), Ondřej Klapka (1998), Petr Skřivan (1986). Útočníci: David Hegr (1993), Václav Čihák (1994).

Realizační tým - trenér: Petr Hrabík. Asistent: Václav Čihák.

Změny v kádru - příchody: Netuka (Bukovka), Klapka (Pardubice). Odchody: žádné.

TJ OHNIŠŤANY

Filip Matějka, sekretář:

1. V porovnání s minulou zimní přípravou můžeme být spokojeni, ačkoliv žádné posílení mužstva neproběhlo. Také jsme absolvovali přátelské utkání s týmem Žiželic, lídrem kolínského OP, ve kterém jsme dokázali zvítězit.

2. V první řádě napravení reputace z podzimní části a poté, je-li to vůbec možné, zabojovat a zkusit opustit poslední příčku tabulky.

Soupiska - brankář: Dominik Šoltys (2001). Obránci: Jaroslav Novotný (1983), Roman Mydlář (1983), Lukáš Bezvoda (1982), Václav Vrba (1975), Svatoslav Kleňhar (1989), Jan Sedláček (1997). Záložníci: Jiří Kmínek (1973), Filip Matějka (1989), Petr Kopáč (1991), Václav Vrba ml. (1999), Pavel Šoltys ml. (1998), Lukáš Vaculík (2001). Útočníci: Adam Jiřiček (1996), Martin Plch (1978), Josef Šulc (1984).

Realizační tým - trenér: Milan Vlasatý. Sekretář: Filip Matějka. Administrátor: Petr Kopáč ml.

Změny v kádru - příchody: žádné. Odchody: žádné. (ld, re)

Tabulka po podzimu:

1. Malš. Lhota 14 13 1 0 66:18 40

2. Stěžery 14 9 1 4 57:32 28

3. Chlumec C 14 9 1 4 46:30 28

4. Myštěves 14 8 2 4 46:31 26

5. Lhota p. L. 14 7 3 4 35:18 24

6. Lovčice 14 7 1 6 36:38 22

7. Boharyně 14 7 1 6 29:33 22

8. Prasek 14 5 3 6 32:35 18

9. Červeněves 14 5 1 8 35:42 16

10. Roudnice B 14 4 3 7 33:35 15

11. Dohalice 14 4 2 8 26:41 14

12. Vysoká B 14 3 4 7 34:52 13

13. Smiřice 14 3 3 8 33:48 12

14. Ohnišťany 14 0 2 12 15:70 2