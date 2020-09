Do čtvrtfinále jde sedm týmů

Zápasy druhého osmifinálového kola měl na programu na prahu září fotbalový Votrok pohár dospělých OFS Hradec ročníku 2020/21. Do čtvrtfinále, které se bude hrát na jaře 2021, si postup zajistily Roudnice B, Chlumec C, Malš. Lhota, Vysoká B, Lovčice, Nechanice a Stěžery. Zbývající čtvrtfinalista vzejde z dohrávky Klamoš vs. Ohnišťany.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv