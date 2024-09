Pětadvacetiletý Janský se dlouhé roky věnoval hokeji a to na velmi dobré úrovni, neboť v mládeži oblékal dresy obou východočeských velkoklubů. „Byl jsem i rok v Hradci Králové, ale od mladšího dorostu do juniorů to byly Pardubice,“ upřesnil Deníku.

V novém ročníku okresního přeboru Hradecka vsítil ve čtyřech zápasech pět branek, z toho tři v posledním mači. „Je pravda, že začátek sezony mi hodně sedl a daří se mi téměř všechno, takže doufám, ze i zbytek sezony bude mít podobný průběh a bude mi to tam padat,“ přál by si malšovický střelec.

Sokol v pátečním duelu rozebral Nechanice, které se v předešlé sezoně pohybovaly na špici tabulky. Výsledek 5:0 byl proto možná až trochu nečekaný.

„Po nepovedeném úterním pohárového zápase v Probluzi, ač pro nás s dobrým koncem, jsme dostali lehkou facku, že samo to nepůjde vyhrávat. Takže do zápasu s Nechanicemi jsme šli s maximální pokorou a soustředěním, protože bylo co napravovat,“ pronesl Janský.

close info Zdroj: Lubomír Douděra zoom_in Jan Janský (nahoře druhý zleva) s týmem Malšovic

„Trenér fantasticky analyticky zhodnotil přednosti soupeře a sestavu poskládal ideálně. Dodrželi jsme taktické pokyny a řekl bych, že vítězství bylo zasloužené,“ doplnil.

Právě Jan Janský se o toto vysoké vítězství zasloužil měrou největší, neboť zaznamenal ceněný hattrick. „V kabině mi to hned spočítali do týmové kasy, ale jinak byla jen chvála a to samé i mimo hřiště,“ přiblížil pozápasové ohlasy na svůj střelecký výkon.

A jak se mu vůbec podařilo docílit hattricku? „Pro první gól jsem si z lajny musel seběhnout na střed hřiště, obránce Nechanic se snažil zablokovat střelu, ale marně. Na druhý gól jsem dostal precizní přihrávku za obranu od Jirky Jareše a pak bylo na mně, zda vyřeším situaci jeden na jednoho. Povedlo se, uklidil jsem míč na přední tyč. Při třetí trefě odvedli dobrou práci spoluhráči na pravé straně hřiště, posléze přišel nadýchaný centr od Davida Lemona, který jsem dostal přesně do kroku a osobně potřetí rozjásal téměř vyprodaný stadion,“ popsal s úsměvem všechny svoje zásahy do sítě Nechanic.

Malšovice jsou po čtvrtém kole na třetím místě se ziskem deseti bodů. „Začátek sezony je velmi povedený, ale cílem bylo mít v tuto chvíli dvanáct bodů,“ objasnil Janský, že tým pomýšlel na víc. A jaké ambice má Sokol pro zbytek sezony? „Na tuto otázku mám jednoslovnou odpověď: titul,“ uvedla opora týmu, že černobílí letos hledí v tabulce nejvýš.