Jak Ronaldo přišel (zatím) o rekord. I díky sekretáři Okresního fotbalového svazu Hradec Králové Lubomíru Douděrovi…

Legendární fotbalista Josef Bican | Foto: Deník / Miloslav Cihlář

„V úterý 19. ledna jsem sledoval na ČT Sport pohárové utkání Slavie Praha s Duklou Praha. V poločasovém programu šel rozhovor s Jaroslavem Kolářem, předsedou Komise pro historii a statistiku FAČR, který se zmínil o počtu branek legendárního Josefa Bicana s tím, že jim stále chybí góly z roku 1952, kdy hrál Pepi za Hradec Králové. Jsem sekretářem OFS Hradec již přes 35 let, o historii se zajímám, a tak mi to samozřejmě nedalo, abych nezačal pátrat. První, co mne napadlo, se podívat do obsáhlé knihy Černobílá historie - 110 let FC Hradec Králové z roku 2015, jejímiž autory jsou Michal Petrák, Jiří Rádl a Tomáš Rademacher. Jedná se o výjimečnou publikaci s mnoha daty, texty a fotografiemi, takže branky Josefa Bicana za Hradec bylo celkem snadné najít.